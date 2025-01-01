Профессиональное видео полного выступления KINGS OF THRASH
Профессиональное видео полного выступления KINGS OF THRASH, которое состоялось 27.02.2024 в Австралии, доступно для просмотра ниже:
0:00 Intro
1:33 Into the Lungs of Hell
5:30 Last Rites/Loved to Deth
9:44 Wake Up Dead
13:52 The Conjuring
19:03 Devil's Island
24:58 Good Mourning/Black Friday
32:35 Bad Omen
37:19 I Ain't Superstitious
40:24 My Last Words
46:41 Train of Consequences
50:39 502
53:40 (drum solo)
58:52 In My Darkest Hour
1:05:46 Rattlehead
1:10:55 Killing Is My Business... and Business Is Good!
1:14:30 These Boots Are Made for Walkin'
1:28:10 Peace Sells
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет