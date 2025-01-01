6 дек 2025



Новая композиция TRYMR



“Sorgen” (feat. Sarah Jezebel Deva), новая композиция TRYMR, доступа для прослушивания.



Sarah Jezebel Deva (The Kovenant, Torn Between Two Worlds): «Как многие знают, этот год был для меня невероятным, одним из самых важных и определяющих моментов стало знакомство с Trym Torson, барабанщиком Emperor / экс-Enslaved. Много лун назад наши пути пересекались несколько раз, но в этом году звезды сошлись, и я навсегда разрушила его жизнь! Я была крайне шокирована, получив от него смс-сообщение на свой день рождения, а остальное уже история.



В прошлом году Trym выпустили сольный альбом Saga Of The North. Альбом в стиле саундскейп, очень скандинавский и сохраняющий верность корням викингов, — это лучший способ, которым я могу это объяснить. В этом году для меня было большой честью добавить вокал к некоторым трекам альбома Saga Of The North, которые будут выпущены только в цифровом формате. Некоторые из них еще не выпущены, но пока это ‘Minner’ и ‘Sorgen’. Впереди еще два релиза, а также новый трек, полностью независимый от Saga Of The North, который скоро выйдет, и которым мы очень гордимся.



"Saga Of The North" выходит на лейбле Darkness Shall Rise Productions и настоятельно рекомендуется всем поклонникам EMPEROR / музыки в стиле фильмов / Trym Torson.



Конечно, я прошу всех, кто поддерживает музыкантов на Bandcamp, в эту пятницу ознакомиться с альбомом и новыми вокальными версиями, которые были выпущены несколько месяцев назад». https://trymr.bandcamp.com/

<a href="https://trymr.bandcamp.com/track/sorgen-vocal-version">Sorgen Vocal version by Þrymr</a>





+0 -0



просмотров: 74

