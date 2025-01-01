|
|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
Новая песня NUKEM
“Torture, Murder, Mutilate!”, новая песня NUKEM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома The Grave Remains, релиз которого намечен на десятое апреля:
“The Dead Draw”
“Policies Of Hate”
“Random Acts Of Violence”
“Tactics Of Terror”
“Into The Kill Zone”
“Unconditional Surrender”
“Sentenced To Die”
“Curse Of The Devil’s Bible”
“Empress Of Evil”
“Torture, Murder, Mutilate!”
“Pro Mortuis”
“Don’t Believe A Word” (Thin Lizzy cover)
Состав:
Steve Brogden – Vocals & Guitar
Norm Leggio – Drums
Don Lauder – Bass
Special guests:
Gary Holt (Exodus, Slayer) – Solo on “Empress Of Evil”
Lee Altus (Exodus, Heathen) – Solo on “Don’t Believe A Word”
Rob Cavestany (Death Angel) – Solo on “Into The Kill Zone”
Russ Tippons (Satan) – Solo on “Random Acts Of Violence”
Laura Christine (Dark Angel, Warface) – Solo on “Empress Of Evil”
– Produced by Steve Brogden & Nukem
– Recorded at The Wilderness with Ulrich Wild & Forge Audio with Steve Brogden
– Forge Audio with Steve Brogden
– Mixed by Ulrich Wild
– Mastered by Maor Appelbaum
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет