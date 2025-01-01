Arts
6 дек 2025 : 		 MIKE PORTNOY исполняет DREAM THEATER

9 окт 2025 : 		 MIKE PORTNOY рад за ANIKA NILLES

5 окт 2025 : 		 MIKE PORTNOY о концерте KISS 1977 года

30 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY верит, что SKID ROW должны объединиться с SEBASTIAN BACH'ом

25 май 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Для барабанщиков настали тяжелые времена!»

22 май 2025 : 		 MIKE PORTNOY исполнил VAN HALEN

27 апр 2025 : 		 MIKE PORTNOY показал свой инструмент

23 янв 2025 : 		 Готов ли MIKE PORTNOY заменить NICKO MCBRAIN'а?

7 окт 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет AVENGED SEVENFOLD

13 авг 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER

1 авг 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER

27 май 2024 : 		 MIKE PORTNOY учится играть TOOL

25 мар 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет 'Panic Attack'

12 фев 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет RUSH

26 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER

25 дек 2023 : 		 MIKE PORTNOY исполняет DREAM THEATER

8 окт 2023 : 		 MIKE PORTNOY выступил с BLUE THUNDER

21 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY: «Чтобы распространять свою музыку, вам не нужен лейбл»

13 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY дал совет начинающим барабанщикам

6 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY готов сыграть с DREAM THEATER

25 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY — о своей физической форме

28 дек 2022 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles!

4 апр 2022 : 		 У MIKE PORTNOY две полоски

15 фев 2022 : 		 MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х»

2 янв 2022 : 		 MIKE PORTNOY вновь соревнуется с дочкой

12 ноя 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Я создал из себя нечто среднее между Китом, Нилом и Lars'ом»
MIKE PORTNOY исполняет DREAM THEATER



В новом клипе Drumeo MIKE PORTNOY продемонстрировал исполнение композиции DREAM THEATER “Metropolis – Part 1”




