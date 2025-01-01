Arts
Dragon Throne

Новая песня DRAGON THRONE



“Way Of The Water”, новая песня DRAGON THRONE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Tale Of The Two: Dawn, релиз которого намечен на 15 декабря:

“Dragon Empire”
“Sovereign”
“Way Of The Water”
“Amok”
“Silent One”
“World That Never Was”




