Новости
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 39
Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 34
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
Новые песни GUNS N' ROSES 13
Новое видео EDGE OF SANITY 12
TOP5
Guttural Slug

Новое видео GUTTURAL SLUG



Ulcers In The Flesh Of Thought, новое видео GUTTURAL SLUG, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Ulcers In The Flesh Of Thought, релиз которого состоялся пятого декабря.




просмотров: 32

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
