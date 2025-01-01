×
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
39
Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»
34
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN...
16
Новые песни GUNS N' ROSES
13
Новое видео EDGE OF SANITY
12
The Darkness
Великобритания
Hard Rock
http://www.thedarknesslive.com/
Myspace:
https://myspace.com/thedarkness
Facebook:
https://www.facebook.com/thedarknessofficial/
6 дек 2025
:
Новое видео THE DARKNESS
26 ноя 2025
:
THE DARKNESS выступили на вокзале
8 апр 2025
:
Новое видео THE DARKNESS
28 фев 2025
:
Новая песня THE DARKNESS
25 янв 2025
:
Новая песня THE DARKNESS
7 янв 2025
:
Новое видео THE DARKNESS
26 дек 2024
:
Профессиональное видео с выступления THE DARKNESS
11 дек 2024
:
Новая песня THE DARKNESS
20 сен 2024
:
Новый альбом THE DARKNESS выйдет весной
18 дек 2023
:
ED SHEERAN спел с THE DARKNESS: Профессиональное видео
11 дек 2023
:
ED SHEERAN спел с THE DARKNESS
28 окт 2023
:
Трейлер документального фильма THE DARKNESS
30 сен 2023
:
THE DARKNESS готовят документальный фильм
8 июл 2023
:
THE DARKNESS переиздают дебют
11 янв 2023
:
Вокалист THE DARKNESS немного облажался
17 июл 2022
:
DAVID DRAIMAN предложил вокалисту THE DARKNESS мир
16 июл 2022
:
Вокалист THE DARKNESS: «Играть перед DISTURBED — хуже не придумаешь!»
28 июн 2022
:
Вокалист STEEL PANTHER присоединился на сцене к THE DARKNESS
21 окт 2021
:
Новое видео THE DARKNESS
26 сен 2021
:
Новое видео THE DARKNESS
9 сен 2021
:
Видео с текстом от THE DARKNESS
14 авг 2021
:
Новая песня THE DARKNESS
2 авг 2021
:
Вокалист THE DARKNESS: «Мы не хотели писать COVID-альбом»
9 июн 2021
:
Новый альбом THE DARKNESS выйдет осенью
14 янв 2021
:
Вокалист THE DARKNESS хочет создать воодушевляющий альбом
25 ноя 2020
:
THE DARKNESS проведут онлайн-концерт
17 янв 2020
:
Новое видео THE DARKNESS
21 дек 2019
:
Вокалист THE DARKNESS: «Я ненавижу грёбаную прессу!»
1 ноя 2019
:
Вокалист THE DARKNESS извиняется
23 окт 2019
:
Вокалист THE DARKNESS: «У GRETA VAN FLEET есть потенциал. Им бы хороших песен»
17 окт 2019
:
Вокалист THE DARKNESS: «Что случилось в последнее время в роке? Да ничего»
4 окт 2019
:
Новая песня THE DARKNESS
27 сен 2019
:
Новая песня THE DARKNESS
20 сен 2019
:
Новое видео THE DARKNESS
17 авг 2019
:
Видео с текстом от THE DARKNESS
7 авг 2019
:
Новое видео THE DARKNESS
5 апр 2019
:
Новый альбом THE DARKNESS выйдет осенью
3 июн 2018
:
Фрагмент нового релиза THE DARKNESS
5 май 2018
:
Концертный релиз THE DARKNESS выйдет летом
3 дек 2017
:
Новое видео THE DARKNESS
19 ноя 2017
:
Вокалист THE DARKNESS склоняет к веганству
25 сен 2017
:
Новое видео THE DARKNESS
18 авг 2017
:
Новое видео THE DARKNESS
4 авг 2017
:
Новое видео THE DARKNESS
22 июл 2017
:
Новая песня THE DARKNESS
20 ноя 2015
:
Новое видео THE DARKNESS
30 окт 2015
:
Делюкс-издание THE DARKNESS выйдет в ноябре
29 июл 2015
:
Новое видео THE DARKNESS
27 май 2015
:
Новый альбом THE DARKNESS доступен для прослушивания
16 май 2015
:
Новая песня THE DARKNESS
9 май 2015
:
Сын ROGER'a TAYLOR'a стал новым ударником THE DARKNESS
25 апр 2015
:
Новое видео THE DARKNESS
21 апр 2015
:
THE DARKNESS расстались с барабанщицей
23 мар 2015
:
Новая песня THE DARKNESS
23 фев 2015
:
Новый альбом THE DARKNESS выйдет в июне
20 фев 2015
:
Фрагмент нового трека THE DARKNESS
29 дек 2014
:
THE DARKNESS нашли барабанщицу
18 июл 2014
:
THE DARKNESS готовы к студийной работе
5 дек 2013
:
Специальное издание нового альбома THE DARKNESS
28 ноя 2013
:
Новая песня THE DARKNESS
23 фев 2013
:
Вокалист THE DARKNESS упал на сцене
30 янв 2013
:
Вокалист THE DARKNESS: "Мне все равно, что Lemmy о нас думает"
29 янв 2013
:
Новый альбом THE DARKNESS выйдет в 2014-м
1 дек 2012
:
Акустика от THE DARKNESS
22 авг 2012
:
Про-шот выступления THE DARKNESS
17 авг 2012
:
EPK от THE DARKNESS
27 июн 2012
:
Новый сингл THE DARKNESS
14 июн 2012
:
Видео “Крик” от THE DARKNESS и Funny Or Die
31 май 2012
:
Модель раздевается в новом "видео с текстом" от THE DARKNESS
4 май 2012
:
THE DARKNESS в августе выпустят новый альбом
11 апр 2012
:
THE DARKNESS поддержат шоу LADY GAGA в Европе
1 фев 2012
:
Новое видео THE DARKNESS
27 дек 2011
:
BRIAN MAY присоединился на сцене к THE DARKNESS
5 авг 2011
:
THE DARKNESS заканчивают работу над альбомом
6 июн 2011
:
THE DARKNESS представили новый материал
20 мар 2011
:
THE DARKNESS работают над новым альбомом; подтверждено участие группы в фестивале DOWNLOAD
28 апр 2006
:
THE DARKNESS: Видеоклип "Girlfriend" в сети
12 ноя 2005
:
Новое видео THE DARKNESS в сети
23 сен 2005
:
Трэклист нового альбома THE DARKNESS
16 сен 2005
:
THE DARKNESS: подробности о новом альбоме
16 июн 2005
:
THE DARKNESS объявили имя нового басиста
23 май 2005
:
THE DARKNESS расстались с басистом
сегодня
Новое видео THE DARKNESS
Mistletoe and Wine, новое видео THE DARKNESS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома 'Dreams on Toast'.
просмотров: 39
Сообщений нет