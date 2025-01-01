Arts
Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 39
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 34
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Новые песни GUNS N' ROSES 13
*Новое видео EDGE OF SANITY 12
6 дек 2025 : 		 Новое видео THE DARKNESS

26 ноя 2025 : 		 THE DARKNESS выступили на вокзале

8 апр 2025 : 		 Новое видео THE DARKNESS

28 фев 2025 : 		 Новая песня THE DARKNESS

25 янв 2025 : 		 Новая песня THE DARKNESS

7 янв 2025 : 		 Новое видео THE DARKNESS

26 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления THE DARKNESS

11 дек 2024 : 		 Новая песня THE DARKNESS

20 сен 2024 : 		 Новый альбом THE DARKNESS выйдет весной

18 дек 2023 : 		 ED SHEERAN спел с THE DARKNESS: Профессиональное видео

11 дек 2023 : 		 ED SHEERAN спел с THE DARKNESS

28 окт 2023 : 		 Трейлер документального фильма THE DARKNESS

30 сен 2023 : 		 THE DARKNESS готовят документальный фильм

8 июл 2023 : 		 THE DARKNESS переиздают дебют

11 янв 2023 : 		 Вокалист THE DARKNESS немного облажался

17 июл 2022 : 		 DAVID DRAIMAN предложил вокалисту THE DARKNESS мир

16 июл 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Играть перед DISTURBED — хуже не придумаешь!»

28 июн 2022 : 		 Вокалист STEEL PANTHER присоединился на сцене к THE DARKNESS

21 окт 2021 : 		 Новое видео THE DARKNESS

26 сен 2021 : 		 Новое видео THE DARKNESS

9 сен 2021 : 		 Видео с текстом от THE DARKNESS

14 авг 2021 : 		 Новая песня THE DARKNESS

2 авг 2021 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Мы не хотели писать COVID-альбом»

9 июн 2021 : 		 Новый альбом THE DARKNESS выйдет осенью

14 янв 2021 : 		 Вокалист THE DARKNESS хочет создать воодушевляющий альбом

25 ноя 2020 : 		 THE DARKNESS проведут онлайн-концерт
Новое видео THE DARKNESS



Mistletoe and Wine, новое видео THE DARKNESS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома 'Dreams on Toast'.




