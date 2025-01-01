сегодня



PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS продолжают поиск вокалиста



PHIL CAMPBELL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как дела у PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS:



«Ну, скажем так, у нас есть от восьми до десяти идей для песен. Восемь из них уже записаны, но только в очень грубой форме. Итак, серьезной записи пока нет, но у нас есть идеи, с которых можно начать, и все такое.



Мы были очень заняты весь год — с каждым годом мы становимся все более занятыми, — но сейчас у нас небольшой перерыв после следующего тура. А в январе и феврале мы постараемся собраться с силами и засесть за работу в студии. Нам повезло, что у Todd'a есть собственная студия совсем рядом с тем местом, где мы живем, поэтому мы можем приходить туда, когда захотим. Именно там я чувствую себя наиболее комфортно и расслабленно, да. Так что у нас нет недостатка во времени, [никто] не говорит: "Нет, ты должен закончить сегодня" или "Ты должен уйти к шести часам, потому что приезжает другая группа"».



На вопрос, означает ли это, что фанаты могут ожидать выхода нового материала от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS в 2026 году, он ответил:



«Да, да, да. Нам еще нужно найти постоянного вокалиста. Joel ушел. У нас есть отличный вокалист, который помогает нам в данный момент. Его зовут Julian Jenkins. Он поет в группе под названием FURY. Он [также] играет на гитаре в группе под названием FURY. Так что он наш друг. Он уже отыграл с нами несколько концертов, и он великолепен. Так что он поехал с нами в большой тур [по Европе осенью 2025 года]. Сейчас он нам помогает. И я не уверен, что мы будем делать [после] этого, но в какой-то момент у нас будет полноценная замена».











