TesseracT
Великобритания
Acoustic Rock
Progressive Metal
Math Metal
http://www.tesseractband.co.uk
http://www.myspace.com/tesseract
https://vk.com/uktesseract
https://facebook.com/tesseractband/
6 дек 2025
:
Концертное видео TESSERACT
12 ноя 2025
:
Профессиональное видео с выступления TESSERACT
12 дек 2024
:
Концертное видео TESSERACT
30 июл 2024
:
Новое видео TESSERACT
5 окт 2023
:
Видео с текстом от TESSERACT
14 сен 2023
:
Новое видео TESSERACT
18 авг 2023
:
Новое видео TESSERACT
13 июл 2023
:
Новое видео TESSERACT
2 дек 2020
:
Стрим от TESSERACT
28 ноя 2020
:
Вокалист TESSERACT — о десяти лучших альбомах
9 окт 2020
:
Альбом TESSERACT будет переиздан
29 май 2020
:
Стрим от TESSERACT
12 окт 2018
:
Новое видео TESSERACT
18 апр 2018
:
Новая песня TESSERACT
17 мар 2018
:
Новое видео TESSERACT
9 фев 2018
:
Новый альбом TESSERACT выйдет весной
20 дек 2016
:
Видео с барабанными партиями трека TESSERACT
13 сен 2016
:
Новое видео TESSERACT
27 авг 2016
:
TESSERACT о летнем туре
13 июл 2016
:
Новая песня TESSERACT
10 май 2016
:
Переиздание TESSERACT выйдет осенью
4 сен 2015
:
Новое видео TESSERACT
6 авг 2015
:
Дебют TESSERACT выйдет на виниле
4 авг 2015
:
Видео с текстом от TESSERACT
11 июл 2015
:
Трейлер нового альбома TESSERACT
16 май 2015
:
Концертный релиз TESSERACT доступен для просмотра
8 май 2015
:
Концертное видео TESSERACT
12 апр 2015
:
Концертное видео TESSERACT
1 апр 2015
:
TESSERACT выступили на иглу
21 мар 2015
:
Трейлер концертного релиза TESSERACT
28 окт 2014
:
TESSERACT планируют съёмку DVD
1 окт 2014
:
TESSERACT на Kscope
5 мар 2014
:
Новое видео TESSERACT
29 ноя 2013
:
TESSERACT на BBC
1 окт 2013
:
Новое видео TESSERACT
28 май 2013
:
Новое видео TESSERACT
13 май 2013
:
Новый альбом TESSERACT доступен для прослушивания
23 апр 2013
:
Новая песня TESSERACT
18 апр 2013
:
Фрагмент нового материала TESSERACT
15 мар 2013
:
Первый фрагмент нового материала TESSERACT
1 мар 2013
:
Новый альбом TESSERACT выйдет в мае
2 фев 2013
:
Новый альбом TESSERACT будет состоять из одной песни
4 окт 2012
:
Новая песня TESSERACT
26 сен 2012
:
Новый вокалист TESSERACT
14 июн 2012
:
TESSERACT ищут вокалиста
31 мар 2012
:
Детали акустического ЕР TESSERACT
25 янв 2012
:
TESSERACT работают над акустическим ЕР
28 окт 2011
:
Новое видео TESSERACT
31 авг 2011
:
TESSERACT: видео из студии
24 авг 2011
:
TESSERACT представляют нового вокалиста
16 мар 2011
:
Новое видео TESSERACT
3 мар 2011
:
Новая песня TESSERACT
10 фев 2011
:
Новая песня TESSERACT
12 янв 2011
:
Детали альбома TESSERACT
21 сен 2010
:
Новая песня TESSERACT
27 июл 2010
:
TESSERACT заключили соглашение с Century Media
сегодня
Концертное видео TESSERACT
Natural Disaster, новое концертное видео TESSERACT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из концертного релиза Live From Radar Festival.
просмотров: 87
