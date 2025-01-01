Arts
Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 39
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 32
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Новые песни GUNS N' ROSES 13
*KERRY KING может записать альбом в 2026 12
*

J.B.O.

Новое видео J.B.O.



Vito, wir machen Krach, новое видео J.B.O., доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Haus Of The Rising Fun", релиз которого намечен на девятое января.








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 44

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
