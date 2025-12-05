×
Edge of Sanity
Швеция
Death Metal
Myspace:
http://www.myspace.com/edgeofsanity01
5 дек 2025
:
Новое видео EDGE OF SANITY
16 окт 2025
:
Новые переиздания EDGE OF SANITY / NIGHTINGALE выйдут зимой
8 апр 2025
:
Новые переиздания EDGE OF SANITY / NIGHTINGALE выйдут в этом году
20 ноя 2024
:
Новое видео EDGE OF SANITY
12 окт 2024
:
Новое видео EDGE OF SANITY
19 апр 2024
:
Новое видео EDGE OF SANITY
5 окт 2011
:
Первое демо EDGE OF SANITY выйдет на виниле
9 сен 2006
:
EDGE OF SANITY: "Прощальный" сборник готов к выходу
1 авг 2006
:
EDGE OF SANITY: трек-лист "The Best Of"
14 апр 2003
:
Подробности нового альбома EDGE OF SANITY
сегодня
Новое видео EDGE OF SANITY
Enigma (Remix 2025), новое видео EDGE OF SANITY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из обновленной версии альбома “Unorthodox”
5 дек 2025
Corpsegrinder04
И в чем тут ремикс ? Та же песня что и в 92-м. Может имели в виду Ремастер ?
5 дек 2025
gravitgroove
Corpsegrinder04
,
дорожки все почистил отдельно и по новому свел вместе, это не просто ремастер, а именно ремикс не путать с ремиксами аранжировки).
5 дек 2025
Corpsegrinder04
gravitgroove
,
я в тонкости не вдупляю. Пусть будет так значит. Привык просто , что обычно ремиксы - та же песня с уёбищной музыкой.
Микширование короче заново произвел.
5 дек 2025
gravitgroove
Dino Cazares в одном из подкастов для канала Robb Flynn (Machine Head) No F'n Regrets (платформа Youtube) прокомментировал свой ответ фэну в одной из соцсетей, что паралельно с "Soul of a new machine" существовала данная запись, на что Дино вступил в полемики и высказал скепсис, на счет данной записи, что ее так же можно относить к одной из первых комбинаций рычащего вокала (гроула) с пением как таковым. В качестве аргумента пожилой, но все еще толстый потомок культуры ацтеков привел тот факт, что песня "Enigma" с альбома является единственным треком альбома "Unorthodox" с использованием пения во всем альбоме, при том очень коротким, что сразу же обесценивает заслуги Edge of Sanity как новаторов а данной области. Альбом "Unorthodox" вышел на месяц ранее "Soul of a new machine".
5 дек 2025
Corpsegrinder04
gravitgroove
,
толстый гребень может обломаться по полному, учитывая тот факт, что Paradise Lost в 91-м на Gothic уже чистый вокал с гроулом чередовали. Да че тут говорить, там даже баба подвывала ))
А в 92-м году на Shades of God и подавно , а он так вообще на 3 месяца раньше вышел. Плюс Тиамат на Астрал Слипе в 91-м местами чистый голос чередует с гроулом, а на Clouds и подавно.
Новатор херов )))
5 дек 2025
resurgamresponses
прикольно, но недавно зазырил вопрос одного фэна насчет текстов которые он не допонял в альбоме группы Pan.Thy.Monium
Карлссон вокалист ответил
---- Привет! Рад, что тебе нравится P.T.M. Да, это был такой текст — некоторые строки действительно хорошие и со смыслом, но часть мы просто украли с внутреннего вкладыша, который нашли в студии, а кое-что — вообще просто глупые фразы.
просмотров: 206
