*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 39
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 32
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Новые песни GUNS N' ROSES 13
*KERRY KING может записать альбом в 2026 12
*

Edge of Sanity

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео EDGE OF SANITY



Enigma (Remix 2025), новое видео EDGE OF SANITY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из обновленной версии альбома “Unorthodox”




5 дек 2025
Corpsegrinder04
И в чем тут ремикс ? Та же песня что и в 92-м. Может имели в виду Ремастер ?
5 дек 2025
gravitgroove
Corpsegrinder04, дорожки все почистил отдельно и по новому свел вместе, это не просто ремастер, а именно ремикс не путать с ремиксами аранжировки).
5 дек 2025
Corpsegrinder04
gravitgroove, я в тонкости не вдупляю. Пусть будет так значит. Привык просто , что обычно ремиксы - та же песня с уёбищной музыкой.
Микширование короче заново произвел.
5 дек 2025
gravitgroove
Dino Cazares в одном из подкастов для канала Robb Flynn (Machine Head) No F'n Regrets (платформа Youtube) прокомментировал свой ответ фэну в одной из соцсетей, что паралельно с "Soul of a new machine" существовала данная запись, на что Дино вступил в полемики и высказал скепсис, на счет данной записи, что ее так же можно относить к одной из первых комбинаций рычащего вокала (гроула) с пением как таковым. В качестве аргумента пожилой, но все еще толстый потомок культуры ацтеков привел тот факт, что песня "Enigma" с альбома является единственным треком альбома "Unorthodox" с использованием пения во всем альбоме, при том очень коротким, что сразу же обесценивает заслуги Edge of Sanity как новаторов а данной области. Альбом "Unorthodox" вышел на месяц ранее "Soul of a new machine".
5 дек 2025
Corpsegrinder04
gravitgroove, толстый гребень может обломаться по полному, учитывая тот факт, что Paradise Lost в 91-м на Gothic уже чистый вокал с гроулом чередовали. Да че тут говорить, там даже баба подвывала ))
А в 92-м году на Shades of God и подавно , а он так вообще на 3 месяца раньше вышел. Плюс Тиамат на Астрал Слипе в 91-м местами чистый голос чередует с гроулом, а на Clouds и подавно.
Новатор херов )))
5 дек 2025
resurgamresponses
прикольно, но недавно зазырил вопрос одного фэна насчет текстов которые он не допонял в альбоме группы Pan.Thy.Monium

Карлссон вокалист ответил
---- Привет! Рад, что тебе нравится P.T.M. Да, это был такой текст — некоторые строки действительно хорошие и со смыслом, но часть мы просто украли с внутреннего вкладыша, который нашли в студии, а кое-что — вообще просто глупые фразы.
