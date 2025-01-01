Arts
Новости
*

Sabaton

*



5 дек 2025 : 		 Новое видео SABATON

16 ноя 2025 : 		 SABATON представили новую программу

10 ноя 2025 : 		 Новое видео SABATON

28 окт 2025 : 		 Лидер SABATON: «Мы не хотим петь о современных конфликтах»

20 окт 2025 : 		 Почему THOBBE ENGLUND вернулся в SABATON

18 окт 2025 : 		 Новое видео SABATON

8 окт 2025 : 		 Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу

6 окт 2025 : 		 Лидер SABATON о важности американского рынка

24 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SABATON

12 сен 2025 : 		 Новая песня SABATON

2 сен 2025 : 		 SABATON обещают грандиозную новую сцену

20 авг 2025 : 		 Вокалист SABATON о текстах для нового альбома

25 июл 2025 : 		 Новые песни SABATON

6 июн 2025 : 		 Новое видео SABATON

3 июн 2025 : 		 Новый сингл SABATON в июне

18 май 2025 : 		 THOBBE ENGLUND о возвращении в SABATON

13 май 2025 : 		 Вокалист SABATON: «Мы сделали альбом до смены лейбла»

1 май 2025 : 		 Почему SABATON сменили лейбл?

25 апр 2025 : 		 Новое видео SABATON

14 апр 2025 : 		 SABATON готовят сингл весной

12 янв 2025 : 		 100 миллионов SABATON

19 ноя 2024 : 		 SABATON в игре

28 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Материал в работе!»

23 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но...»

4 сен 2024 : 		 Симулятор фестиваля от SABATON

29 июл 2024 : 		 SABATON о Heroes
Новое видео SABATON



Crossing the Rubicon, новое видео SABATON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Legends, релиз которого состоялся 17 октября на Better Noise Music.






просмотров: 46

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом