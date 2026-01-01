сегодня



Почему IRON MAIDEN стали использовать экран



Гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему группа стала использовать экран вместо обычных задников на новых концертах:



«Мы всегда придерживались традиций в нашей постановке. Благодаря декорациям создавалось впечатление, что вы идете на спектакль в театр. Так что у нашего [давнего] менеджера Rod Smallwood обычно есть свое видение концертов, и он работает вместе со Steve'ом. Bruce во многом связан с визуальными эффектами. Bruce все больше и больше вовлекается в то, что происходит на сцене, например, в перестрелку с [талисманом MAIDEN] Эдди и все такое. Честно говоря, я в это не вмешиваюсь. Но я думаю, что это было осознанное решение, может быть, просто немного изменить все, просто чтобы придать другой вид…В смысле, мне это нравится!»







+1 -0



просмотров: 218

