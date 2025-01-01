сегодня



E-FORCE перезаписали VOIVOD



Группа E-FORCE, которую возглавляет бывший вокалист VOIVOD Eric Forrest, заканчивает работу над новым альбомом "Voivod Revisited", в который войдут переосмысленные версии песен из альбомов "Negatron" и "Phobos", новая песня и одна кавер-версия. На вопрос о том, почему именно сейчас он решил переписать эти песни, Eric ответил:



«Что ж, на протяжении всей карьеры E-FORCE я всегда исполнял несколько песен VOIVOD на концертах. Большинство — [материал] E-FORCE, и [в сет-листе] есть две-три песни VOIVOD. Я думаю, это было похоже на то, как если бы я пошел [посмотреть] на [бывшего вокалиста IRON MAIDEN] Пола Ди'Анно, когда он был жив. Конечно, вы хотите послушать что-нибудь из IRON MAIDEN. Поэтому я всегда добавляю несколько песен в сет-лист. Но, скажем, последние четыре или пять лет, прошедших с момента нашего последнего релиза, пластинки "Mindbender", со всей этой хренью с COVID, все для нас реально поломалось, как и для многих других команд. И последние четыре или пять лет мы как бы выступали с программой "Voivod Revisited". Так что, похоже, сейчас самое подходящее время для подобного релиза».







