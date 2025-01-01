Почему MEGADETH решились на финальный тур

Arts
DAVE MUSTAINE в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал, почему решился объявить прощальный тур и записать финальную пластинку:

«Это было предсказуемо — у меня возникли проблемы с руками... Мои руки подводили меня. И были ещё другие проблемы из-за того, что происходило с моей шеей и туловищем. В этой области у меня артрит и выпячивание межпозвоночных дисков. У меня сломана поясничная кость. Конечно, вы знаете, что у меня сращены позвонки в области плеч и шеи. И ещё много всего.

Я всегда говорил, что когда дело дойдёт до того, что я не смогу выкладываться на все сто каждый вечер, тогда я начну думать о том, чтобы уйти со сцены. И дело не в том, что я не мог выкладываться на все сто, потому что мы закончили запись альбома, и я думаю, что мы хорошо поработали, но был период, когда мы работали, и я сказал своему менеджеру: "Я не знаю, сколько ещё я смогу этим заниматься. У меня очень болят руки". И я не хотел запускать этот процесс. Честно говоря, я просто размышлял, а потом поговорил с ребятами из группы, переспал с этой мыслью, поговорил с семьёй и помолился. И для меня стало ясно, что к тому времени, когда мы закончим работу над альбомом, я буду знать, как он будет продаваться. Если альбом будет иметь большой успех, то я смогу провести последнее действительно хорошее турне. А что касается прощания, то это то же самое, не так ли? У нас есть несколько дат, когда мы хотим сыграть, чтобы попрощаться с нашими друзьями.

Дело в том, что мы американская группа, но мы играем везде. Так что мы не просто группа выходного дня, как кантри-исполнители здесь, в Штатах. Нам предстоит много гастролей, чтобы достойно попрощаться».

После того как ведущий заметил, что многие ветераны сцены задерживаются дольше и не уходят с музыкальной сцены с достоинством, когда уже не могут должным образом исполнять свои песни, Dave согласился с ним:

«Я считаю, что у нас нет причин продолжать играть, если мы не сможем выкладываться на все сто. Некоторым приходится выступать, потому что у них плохое финансовое положение, но, слава Богу, я добился успеха. Я смог оплатить все свои счета. Все участники группы получают свои зарплаты вовремя. Мы делаем всё по правилам. Так что, как я уже сказал, некоторым людям, возможно, приходится продолжать играть, потому что им больше нечего делать. Теперь, когда я думаю о том, чем я буду заниматься после того, как повешу гитару на гвоздь, это касается гастролей, и я верю, что я буду продолжать заниматься музыкой в той или иной форме. Но не так, как я делал это с MEGADETH, потому что если я не могу этого делать и мне нужно перестать играть с моей первой любовью, я не буду выходить на сцену и пытаться сделать это снова с кем-то другим».






