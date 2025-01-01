Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 40
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 17
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
*Новое видео EDGE OF SANITY 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 40
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 17
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
*Новое видео EDGE OF SANITY 14
[= ||| все новости группы



*

Mike Patton

*
| - |

|||| сегодня

MIKE PATTON And THE AVETT BROTHERS сыграли три песни



zoom
MIKE PATTON And THE AVETT BROTHERS были гостями программы "CBS Saturday Morning" шестого декабря и исполнили там три композиции — "Received", "Eternal Love" и "Dark Night Of My Soul".




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 84

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом