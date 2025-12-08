сегодня



KISS получили награды от Дональда Трампа



Участники KISS получили от Дональда Трампа награды в Kennedy Center. Помимо них, награды также получили Sylvester Stallone, Gloria Gaynor, George Strait и and actor-Michael Crawford.



Перед вручением, Трамп назвал их "невероятной рок группой" и почтил память Эйса, добавив, что за него его награду получит "прекрасная дочка". Эйс станет всего третьим музыкантом, которому вручили эту награду посмертно — ранее ее получили Гленн Фрей и Фил Леш.







+3 -0



( 7 ) просмотров: 413

