Новости
Новости
8 дек 2025 : 		 KISS получили награды от Дональда Трампа

5 дек 2025 : 		 Сыновья членов KISS: «Мы — другие!»

1 дек 2025 : 		 Какими будут аватары KISS?

27 ноя 2025 : 		 Участники KISS представляют новое издание Alive!

26 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS: «Я хотел, чтобы Peter и Эйс выступили с группой в Вегасе»

24 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS: «Жизнь полна сюрпризов»

20 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS намекает на новую музыку

18 ноя 2025 : 		 Режиссер фильма о байопике KISS

18 ноя 2025 : 		 BRUCE KULICK выступил с KISS

18 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS о документальном фильме про последний тур группы

12 ноя 2025 : 		 ERIC SINGER выступит с участниками KISS

11 ноя 2025 : 		 Участники KISS выступили вместе

7 ноя 2025 : 		 KISS отметят юбилей Alive!

20 окт 2025 : 		 Юбилейная версия альбома KISS выйдет осенью

14 сен 2025 : 		 PAUL STANLEY назвал пять лучших альбомов KISS

27 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о самой известной песне KISS

25 авг 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Я отказался играть с KISS в Лас-Вегасе»

7 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о трибьют-группах KISS

6 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о смене названия мероприятия KISS

17 июл 2025 : 		 KISS выпустят Alive! в расширенном варианте

10 июл 2025 : 		 'Kiss Army Storms Vegas' превращается в 'Kiss Kruise: Landlocked In Vegas'

19 июн 2025 : 		 Вокалист KISS о первом прощальном

13 июн 2025 : 		 PAUL STANLEY обещает 15 песен на мероприятии KISS

3 июн 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN мог оказаться в KISS

31 май 2025 : 		 PAUL STANLEY: «Это как "Kiss Kruise" без корабля»

21 май 2025 : 		 GENE SIMMONS о "KISS Army Storms Vegas": «Это не наш концерт»
KISS получили награды от Дональда Трампа



Участники KISS получили от Дональда Трампа награды в Kennedy Center. Помимо них, награды также получили Sylvester Stallone, Gloria Gaynor, George Strait и and actor-Michael Crawford.

Перед вручением, Трамп назвал их "невероятной рок группой" и почтил память Эйса, добавив, что за него его награду получит "прекрасная дочка". Эйс станет всего третьим музыкантом, которому вручили эту награду посмертно — ранее ее получили Гленн Фрей и Фил Леш.




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

8 дек 2025
С
Санчез
О, дядя Сталлоне
8 дек 2025
m
mohnatiy
Санчез, деда Сталлоне
8 дек 2025
Rutger
Непонятно, Сталлоне гримаску состроил, или это уже его обычное лицо
8 дек 2025
С
Санчез
Rutger, он наверное несвежих макарон съел на завтрак, вот и терпит стоит
8 дек 2025
Corpsegrinder04
Rutger, да сустанона с туринаболом лишку шырнул просто. Говорили ему два кубика колоть, больше не надо.
Всё-таки возраст уже не тот.
8 дек 2025
Вашингтон Ирвинг
Ждем новогоднее обращения с награжденными на фоне
