11 дек 2025



Гитарист KINGDOM COME: «Джеймс Коттак сам допился до смерти»



В недавнем интервью гитарист KINGDOM COME Rick Steier поговорил о смерти Джеймса Коттака, случившейся в январе 2024 года:



Когда мы поехали в тот небольшой тур воссоединения в 2018 году, Джеймс всё время пил, и мы пытались... На некоторых концертах он играл так же, как на Sweden Rock — половину времени. И он тайком пил алкоголь. И это после того, как он ушёл из SCORPIONS. На самом деле он не ушёл из SCORPIONS — его уволили, что очень печально. Он остался в дружеских отношениях с Rudolf [Schenker], Matthias [Jabs] и Klaus [Meine] и всеми остальными. Мы пошли на концерт SCORPIONS в Лос-Анджелесе, где на барабанах играл Mikkey Dee. Я сижу на концерте, смотрю, как они играют, а James рядом со мной. Мы смотрим, и я просто начинаю плакать. Это было странно, потому что я сказал: "Тебя больше нет на сцене. Ты играл с ними 17 лет, чувак". И я не мог сдержать слёз. Я даже не знаю, откуда взялись эти эмоции. Потому что Джеймс был моим лучшим другом, а потом он потерял работу из-за алкоголя. Я помню, как один из агентов по бронированию сказал мне: "У него действительно большие проблемы с алкоголем, раз он отказался от одной из лучших групп в рок-н-ролле". SCORPIONS находятся на вершине — не на уровне THE BEATLES, но в другом жанре. Когда речь заходит о лучших мировых хард-рок-группах, это SCORPIONS, а затем VAN HALEN и так далее. Они находятся на вершине. Если посмотреть на любой список участников фестиваля, они обычно выступают последними... И поэтому я был очень взволнован, увидев SCORPIONS с другим барабанщиком. Джеймс сказал: "Всё в порядке. Всё нормально". Но потом я понял, что всё, что он мне говорил, не было правдой. Он говорил: "Я не пью во время концерта". А потом Matthias наконец дал интервью кому-то и проболтался. Он сказал: "Мы годами пытались заставить Джеймса бросить пить". Они даже отправили его в центр лечения наркомании и алкоголизма Эрика Клэптона на острове Антигуа. Они отправили его туда на полгода, и он избавился от зависимости. А когда он вернулся, я подумал: "Это круто"».



По поводу выступления KINGDOM COME на Sweden Rock Festival 2022:



«Мы уже привыкли к тому, что он играет так, как играл на Sweden Rock. Мы говорили барменам в любом заведении, где бы мы ни были, например, в отеле, где мы жили. Мы показывали им фотографию и называли его имя, а потом говорили: "Этому парню нельзя давать алкоголь". И вот что делал Джеймс: если к нему подходил фанат, он говорил: "Чувак, не купишь мне выпить? Я заплачу". А тот отвечал: "Конечно". И фанаты приносили ему выпивку. Он спрашивал: "Сколько я тебе должен?", а фанат отвечал: "Нет, я заплачу". Так он делал три или четыре раза с разными людьми. Это было невозможно остановить, даже если поблизости не было винного магазина. И это было печально, потому что мы все были обеспокоены, так как он был пьян накануне вечером, когда мы репетировали. Мы репетировали в нашей гостиничной комнате. Мы просматривали порядок песен и обсуждали: "Что мы будем делать между этой песней и этой песней?" — "Здесь я буду говорить, а здесь представлю баннер", и всё в таком духе. И вот мы были как раз в середине процесса. Он сказал: "Я пойду в туалет", а потом вернулся. Он не смог играть, потому что сбегал в свою комнату. А когда ты алкоголик, тебе не нужно начинать пить с нуля. Весь этот алкоголь плещется в тебе. Так что если ты выпьешь пару стопок, то снова вырубишься. Это не то же самое, что начинать каждый день сначала. Пара стопок — и ты снова там, где начинал или где закончил.



Наш агент сказал: "Организаторы Sweden Rock Festival могут не заплатить вам, потому что вы плохо сыграли". Я сказал: "Знаешь, кто сыграл плохо?" Он ответил: "Да, но..." Я сказал: "Мы всё равно играли. Они нам заплатят. Мы не перестали играть из-за того, что Джеймс был пьян. Он играл просто ужасно". Я думал, что он просто упадёт. И он очень похудел. Это была печальная ситуация... Так что в Швеции случилась катастрофа, но мы всё равно звучали хорошо. Мы просто играли на половине скорости».



По поводу того, что KINGDOM COME были вынуждены использовать вместо Джеймса другого барабанщика — Blas Elias из SLAUGHTER — на большинстве концертов группы в течение полутора лет до кончины Коттака, Rick сказал:



«Я сказал ребятам: "Нам нужен новый барабанщик. Мы не можем так продолжать". Другие ребята не сталкивались с этой проблемой. Они просто приходили на концерты и говорили: "Rick приведёт Джеймса… Rick обо всём позаботится. Не волнуйся". А я чувствовал, что каждый раз, когда мы отправлялись в тур, у меня может случиться сердечный приступ, потому что Джеймс был совершенно ненадёжным, и я никогда не знал, что он выкинет на этот раз. Это и привело к такому финалу. Я сказал: "Ребята, нам нужен новый барабанщик". Они ответили: "Нужно просто поговорить с Джеймсом". А я ответил: "Нет. Послушайте меня. Вы уже говорили с ним раньше. Я знаю. Я больше не могу так". А они спорили со мной. И я сказал: "Я сам ему скажу. Ребята, организуйте концерт, и если он не появится, то на этом всё. Под вашу ответственность, ребята". После этого он снова облажался. Он не пропустил концерт, но сильно облажался. В конце концов мы сказали ему: "Джеймс, ты больше не в группе". Я сказал ему это. А он позвонил мне две недели спустя и сказал: "Я могу организовать концерт. Мой друг хочет всё устроить". Я говорю: "Джеймс, Джеймс..." А он был пьян, как всегда, когда разговаривал со мной. "Ты не помнишь наш разговор?" Он говорит: "Что?" Я сказал: "Ты больше не в группе". Он ответил: "Хорошо". Повесил трубку... Так что он не помнил, что разговаривал со мной каждый раз... Было очень грустно, потому что я понял, что он был пьян днём и ночью — неважно, разговаривал ли я с ним в два часа ночи, в восемь утра или в двенадцать дня. Он всегда был пьян. Так что мы нашли нового барабанщика и продолжили играть. И я позвонил его бывшей жене Афине. Я сказал: "Ему нужно уехать из Лос-Анджелеса. Он просто сидит в своей квартире". Мы попытались повлиять на ситуацию, но это не помогло. Приехали его сын и другие люди. В конце концов я поговорил с его братом и сестрой в Кентукки. Я сказал: "Либо вы купите ему билет в один конец в Кентукки, либо мы отправим его домой в гробу. Решать вам. Другого выхода нет". Через год они забрали его, и он всё бросил. Приехал его сын, и я помогал ему переехать вместе с другом. И я узнал, что он тусовался в Кентукки. А потом однажды позвонил его брат и сказал: "Джеймс скончался".



Джеймс не принимал наркотики. Он просто напился до смepти. Это было ужасно. Так что на этом всё закончилось».



Он заявил, что алкоголизм Джеймса, по-видимому, усугубился во время его работы с SCORPIONS.



«Джеймс сказал, что не будет пить во время гастролей со SCORPIONS. И я спросил: "Почему они об этом говорят?" А он ответил: "Не знаю". И я узнал о том, что с ним происходило. После каждого концерта промоутер приглашал их на ужин за свой счёт. Они ходили в хорошие рестораны. А он отлучался, шёл в бар, говорил: "Дайте мне рюмку", и выпивал пару. Вот так он и мог пить во время гастролей. А они об этом даже не догадывались.



Matthias рассказал мне, что однажды вечером Джеймс упал во время исполнения соло. Он встал на барабаны, снял рубашку и показал свою татуировку "Rock & Roll Forever" на спине. Он упал. И я думаю, что это, вероятно, было последней каплей, переполнившей чашу терпения участников SCORPIONS».



На вопрос, был ли он удивлён, увидев, что Коттака уволили из SCORPIONS из-за его алкоголизма, Rick ответил:



«Нет. Опять же, я был очень расстроен из-за того, что его уволили из одной из величайших рок-групп всех времён».



По его словам, Джеймс недооценивал себя во время своего пребывания в SCORPIONS:



«Он не знал, насколько он был силён, какое влияние он имел в группе. Я сказал: "Ты должен им это сказать". Он ответил: "Нет". Я сказал: "Ты должен попросить больше денег". А он отвечал: "Нет". Я сказал: "Ты должен это сделать. Давай, Джеймс. Смотри, они поместили тебя на обложку своей автобиографической книги" — книги о SCORPIONS. Он оказался на обложке с татуировкой "Rock & Roll Forever". Я сказал: "Ты не думаешь, что у тебя есть какое-то влияние? Посмотри на это. Они не поместили туда Рудольфа или Маттиаса с гитарами. Они показали тебя, стоящего за барабанной установкой". Он не понимал этого... Я продолжал говорить: "Чувак, ты стоишь больше", чем ему платили. Я всегда подталкивал его. В общем, вот и всё. Да упокоится его душа».







