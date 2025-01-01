сегодня



Лидер AVANTASIA о смерти Оззи и Эйса: «С ними ушла часть моего детства»



TOBIAS SAMMET в недавнем интервью ответил на вопрос, тронула ли его лично смерти Оззи Осборна и Эйса Фрейли:



«Безусловно. Потому что всякий раз, когда уходит кто-то, кто сыграл огромную роль в твоем детстве, как это было с Эйсом Фрейли и Оззи Осборном, ты всегда понимаешь — я к тому, что не хочу показаться слишком сентиментальным, потому что это может быть разрушительно, гораздо более разрушительно для близких людей звезд, которые знали их как личностей, как отцов, как мужей, как членов семьи и близких друзей — но мне всегда кажется, что с ними уходит часть моего детства. Потому что я особенно хорошо помню Оззи Осборна и Эйса Фрейли — эти две потери в этом году по-настоящему повлияли на меня лично как на любителя музыки и как на человека, который, вспоминая свое детство, понимает, что они всегда были рядом. Я к тому, что Эйс Фрейли, он был одним из основателей KISS, и KISS сыграли огромную роль в моей жизни. Без этих ребят я, вероятно, никогда бы не взял в руки микрофон и не вышел на сцену сам. Это была мечта прожить свою жизнь, так сказать, независимо от мейнстрима, и заниматься своим делом, заниматься величайшим делом в мире — музыкой, выступать на сцене и стать рок-музыкантом, странствующим трубадуром. И, да, Эйс Фрейли был как пример. "Shock Me", "Cold Gin", "Rock Bottom". "Rip It Out" — эти песни стали саундтреком моего детства. А также Оззи Осборн, он тоже самое. Для меня он был воплощением хэви-металла, того, что вообще представляет собой хэви-металл, но и с чувством юмора. Это было страшно. Все, что делал Оззи, было в некотором смысле непредсказуемым. Он был другим. Он был бунтарем, рок-н-ролльным бунтарем, как он сам пел. И в то же время он воспринимал это с определенной долей юмора. Он всегда был ироничен, и между строк всегда чувствовалось, что он издевается, и это было то, что я действительно обожал в Оззи. И, да, всякий раз, когда уходит кто-то, оказавший на тебя такое влияние, как я уже сказал, уходит часть твоего детства, и эти две потери повлияли лично на меня.



В прошлом году [мы потеряли] Тони Кларкина из MAGNUM, что было еще хуже для меня лично, потому что я знал Тони, и у меня особые отношения со всем лагерем MAGNUM, это было ужасно, но это то, что есть. На самом деле это не сильно облегчает боль, но они оставили нам великое наследие. И всякий раз, когда я включаю музыку MAGNUM, меня по-прежнему очень утешает мысль о том, что он оказал такое влияние на мир, прожил замечательную жизнь и создал для нас замечательную музыку. И теперь я могу слушать MAGNUM без грусти, а скорее восхвалять наследие Тони».







+0 -0



просмотров: 152

