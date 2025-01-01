Arts
*

Avantasia

*



10 дек 2025 : 		 Лидер AVANTASIA о смерти Оззи и Эйса: «С ними ушла часть моего детства»

6 ноя 2025 : 		 Лидер AVANTASIA: «Открывая журнал о металле, все похоже на просмотр каталога костюмов для ролевых игр»

17 мар 2025 : 		 AVANTASIA открыла тур

10 мар 2025 : 		 AVANTASIA стала первой

5 мар 2025 : 		 Лидер AVANTASIA: «На сцене опаснее, чем на футбольном поле!»

21 фев 2025 : 		 Лидер AVANTASIA о том, как привлек в проект вокалиста HELLOWEEN

17 фев 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

13 фев 2025 : 		 Новое видео AVANTASIA

17 янв 2025 : 		 Новая песня AVANTASIA

16 янв 2025 : 		 Вокалист EDGUY на новом альбоме AVANTASIA

12 янв 2025 : 		 Вокалист H.E.A.T. на новом альбоме AVANTASIA

5 янв 2025 : 		 Вокалист MAGNUM на новом альбоме AVANTASIA

25 дек 2024 : 		 ROY KHAN на новом альбоме AVANTASIA

23 дек 2024 : 		 Вокалист HELLOWEEN на новом альбоме AVANTASIA

19 дек 2024 : 		 GEOFF TATE на новом альбоме AVANTASIA

5 дек 2024 : 		 Новое видео AVANTASIA

28 ноя 2024 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет зимой

13 ноя 2024 : 		 AVANTASIA на NAPALM RECORDS

29 июл 2024 : 		 AVANTASIA готовит новый альбом

11 июн 2024 : 		 TOMMY KAREVIK выступил с AVANTASIA

22 окт 2023 : 		 OLIVER HARTMANN покидает AVANTASIA

30 июл 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

22 мар 2023 : 		 Лидер AVANTASIA готовит переиздание "The Scarecrow"

21 окт 2022 : 		 Новое видео AVANTASIA

6 окт 2022 : 		 Новое золото AVANTASIA

28 сен 2022 : 		 TOBIAS SAMMET: «23 года назад началась AVANTASIA»
Лидер AVANTASIA о смерти Оззи и Эйса: «С ними ушла часть моего детства»



TOBIAS SAMMET в недавнем интервью ответил на вопрос, тронула ли его лично смерти Оззи Осборна и Эйса Фрейли:

«Безусловно. Потому что всякий раз, когда уходит кто-то, кто сыграл огромную роль в твоем детстве, как это было с Эйсом Фрейли и Оззи Осборном, ты всегда понимаешь — я к тому, что не хочу показаться слишком сентиментальным, потому что это может быть разрушительно, гораздо более разрушительно для близких людей звезд, которые знали их как личностей, как отцов, как мужей, как членов семьи и близких друзей — но мне всегда кажется, что с ними уходит часть моего детства. Потому что я особенно хорошо помню Оззи Осборна и Эйса Фрейли — эти две потери в этом году по-настоящему повлияли на меня лично как на любителя музыки и как на человека, который, вспоминая свое детство, понимает, что они всегда были рядом. Я к тому, что Эйс Фрейли, он был одним из основателей KISS, и KISS сыграли огромную роль в моей жизни. Без этих ребят я, вероятно, никогда бы не взял в руки микрофон и не вышел на сцену сам. Это была мечта прожить свою жизнь, так сказать, независимо от мейнстрима, и заниматься своим делом, заниматься величайшим делом в мире — музыкой, выступать на сцене и стать рок-музыкантом, странствующим трубадуром. И, да, Эйс Фрейли был как пример. "Shock Me", "Cold Gin", "Rock Bottom". "Rip It Out" — эти песни стали саундтреком моего детства. А также Оззи Осборн, он тоже самое. Для меня он был воплощением хэви-металла, того, что вообще представляет собой хэви-металл, но и с чувством юмора. Это было страшно. Все, что делал Оззи, было в некотором смысле непредсказуемым. Он был другим. Он был бунтарем, рок-н-ролльным бунтарем, как он сам пел. И в то же время он воспринимал это с определенной долей юмора. Он всегда был ироничен, и между строк всегда чувствовалось, что он издевается, и это было то, что я действительно обожал в Оззи. И, да, всякий раз, когда уходит кто-то, оказавший на тебя такое влияние, как я уже сказал, уходит часть твоего детства, и эти две потери повлияли лично на меня.

В прошлом году [мы потеряли] Тони Кларкина из MAGNUM, что было еще хуже для меня лично, потому что я знал Тони, и у меня особые отношения со всем лагерем MAGNUM, это было ужасно, но это то, что есть. На самом деле это не сильно облегчает боль, но они оставили нам великое наследие. И всякий раз, когда я включаю музыку MAGNUM, меня по-прежнему очень утешает мысль о том, что он оказал такое влияние на мир, прожил замечательную жизнь и создал для нас замечательную музыку. И теперь я могу слушать MAGNUM без грусти, а скорее восхвалять наследие Тони».




просмотров: 152

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
