Вокалист THREE DAYS GRACE: «Люди заслуживают того, что мы можем сделать вдвоем»



В рамках недавнего интервью с участниками THREE DAYS GRACE, Adam Gontier ответил на вопрос, было ли это "своего рода судьба" вернуться в состав прежней команды:



«Да, я думаю, что да. Полагаю, что все, вероятно, происходило по какой-то причине, по большей части. Да, это было давно. Думаю, за последние 10 лет или около того многое изменилось. И я считаю, что на данный момент мы в некотором роде лучше, чем когда-либо».



На вопрос о том, были ли они "немного обеспокоены" возможностью того, что на концертах THREE DAYS GRACE может возникнуть "некоторая конкуренция", например, фанаты будут разделены на Team Matt и Team Adam, он ответил:



«Нет, вовсе нет. Мы сделали это в основном для фанатов. Очевидно, что мы делаем это потому, что нам это нравится, но вся идея заключалась в том, чтобы просто... мы чувствовали, что фанаты заслуживают того, чтобы увидеть что-то подобное. И поэтому, да, здесь никогда не было никакой конкуренции или чего-то подобного».



Matt добавил: «Мы играем как команда. Мы большие поклонники спорта, и, да, мы просто собрали лучшую команду, и мы все в одной команде с одной целью — победить».



Когда интервьюер отметил, что некоторые фанаты THREE DAYS GRACE считают Matt'a "спасителем группы", когда он пришел на смену Adam'y в 2013 году, он сказал:



«Я не знаю насчет спасителя, но, да, это было событие, изменившее их жизнь. И, да, сейчас мы здесь, лучше, чем когда-либо, и это веселее, чем когда-либо!»



Adam вмешался: «Я полагаю, что стоит также добавить к этому, что если бы кто-то другой пришел на смену мне, когда я покинул группу, если бы это был кто-то другой, мы бы сейчас этого не делали, потому что мы росли как друзья и все такое прочее вместе в довольно приятной обстановке. Это был маленький городок. Так что, да, ты абсолютно прав — если бы не он, ничего бы этого не случилось. Так что, да, случившееся реально удивительно!»







