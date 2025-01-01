Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 41
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 21
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 41
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 21
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
[= ||| все новости группы



*

Three Days Grace

*



9 дек 2025 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «Люди заслуживают того, что мы можем сделать вдвоем»

18 окт 2025 : 		 Концертное видео THREE DAYS GRACE

1 окт 2025 : 		 Басист THREE DAYS GRACE: «METALLICA крута!»

22 авг 2025 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE доступен для прослушивания

25 июл 2025 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

10 июл 2025 : 		 THREE DAYS GRACE в 20-й раз первые

30 июн 2025 : 		 THREE DAYS GRACE набрали миллиард

20 июн 2025 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

5 июн 2025 : 		 THREE DAYS GRACE думают о юбилее второго альбома

13 май 2025 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

14 мар 2025 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE выйдет летом

27 фев 2025 : 		 THREE DAYS GRACE дали первое шоу с ADAM GONTIER за 12 лет

24 фев 2025 : 		 ADAM GONTIER о возвращении в THREE DAYS GRACE

22 дек 2024 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «Два вокала — это хорошо!»

27 ноя 2024 : 		 THREE DAYS GRACE завершат работу над альбомом зимой

22 ноя 2024 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

4 окт 2024 : 		 ADAM GONTIER вернулся в THREE DAYS GRACE

21 окт 2023 : 		 Барабанщик THREE DAYS GRACE: «Мы благодарны за поддержку»

20 апр 2023 : 		 ADAM GONTIER спел с THREE DAYS GRACE

9 ноя 2022 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

18 июл 2022 : 		 ADAM GONTIER не против воссоединения с THREE DAYS GRACE

13 июл 2022 : 		 Басист THREE DAYS GRACE — о выступлении с бывшим

5 май 2022 : 		 THREE DAYS GRACE отменили концерты из-за COVID-19

17 фев 2022 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

9 фев 2022 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE

20 дек 2021 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «А я вот Kid Rock'a люблю!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист THREE DAYS GRACE: «Люди заслуживают того, что мы можем сделать вдвоем»



zoom
В рамках недавнего интервью с участниками THREE DAYS GRACE, Adam Gontier ответил на вопрос, было ли это "своего рода судьба" вернуться в состав прежней команды:

«Да, я думаю, что да. Полагаю, что все, вероятно, происходило по какой-то причине, по большей части. Да, это было давно. Думаю, за последние 10 лет или около того многое изменилось. И я считаю, что на данный момент мы в некотором роде лучше, чем когда-либо».

На вопрос о том, были ли они "немного обеспокоены" возможностью того, что на концертах THREE DAYS GRACE может возникнуть "некоторая конкуренция", например, фанаты будут разделены на Team Matt и Team Adam, он ответил:

«Нет, вовсе нет. Мы сделали это в основном для фанатов. Очевидно, что мы делаем это потому, что нам это нравится, но вся идея заключалась в том, чтобы просто... мы чувствовали, что фанаты заслуживают того, чтобы увидеть что-то подобное. И поэтому, да, здесь никогда не было никакой конкуренции или чего-то подобного».

Matt добавил: «Мы играем как команда. Мы большие поклонники спорта, и, да, мы просто собрали лучшую команду, и мы все в одной команде с одной целью — победить».

Когда интервьюер отметил, что некоторые фанаты THREE DAYS GRACE считают Matt'a "спасителем группы", когда он пришел на смену Adam'y в 2013 году, он сказал:

«Я не знаю насчет спасителя, но, да, это было событие, изменившее их жизнь. И, да, сейчас мы здесь, лучше, чем когда-либо, и это веселее, чем когда-либо!»

Adam вмешался: «Я полагаю, что стоит также добавить к этому, что если бы кто-то другой пришел на смену мне, когда я покинул группу, если бы это был кто-то другой, мы бы сейчас этого не делали, потому что мы росли как друзья и все такое прочее вместе в довольно приятной обстановке. Это был маленький городок. Так что, да, ты абсолютно прав — если бы не он, ничего бы этого не случилось. Так что, да, случившееся реально удивительно!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 70

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом