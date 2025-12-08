Arts
Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA



DAVE MUSTAINE в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал, почему решился записать свою версию "Ride The Lightning":

«У нас три менеджера — Danny Nozell, Steve Ross и Justis Mustaine. . Мы разговаривали с менеджментом и просто болтали о том, какая кавер-версия будет на альбоме, потому что мы всегда записывали кавер-версии для наших альбомов. Но это не кавер-версия, потому что я написал её вместе с James'ом. И стало ясно, что я должен это сделать, потому что если я ухожу на покой, я должен отдать дань уважения группе, в которой я начинал, и я хотел высказать своё мнение о Джеймсе.

Я считаю James'a исключительным гитаристом. Я помню день, когда впервые увидел, как он играет на гитаре. Мы играли в Whisky A Go Go в Западном Голливуде, Калифорния. С нами был гитарист по имени Brad Parker. В день концерта он сменил имя на Damian Phillips. Он появился в Whisky в середине 1980-х в образе Rudy Sarzo. Я подумал: "Это не сработает". Я посмотрел на него, и увидел, что у него в ухе огромная перьевая серёжка. Я подумал: "Этот парень здесь надолго не задержится". Поэтому я пошёл на репетицию после концерта, на следующую репетицию, и там не было ни Brad, ни Damian — никого. Там был только James, играющий на гитаре, — чертовски круто. И я подумал: "Как это произошло? Как этот парень превратился из певца в такого великолепного гитариста?" И это меня воодушевило. Я был воодушевлён по поводу группы. И тогда мы начали играть».

Что касается того, как «Ride The Lightning» была выбрана в качестве песни, которую MEGADETH запишут на этот раз, Dave сказал:

«Выбирая трек, я решил, что это должно быть то, к чему я имею непосредственное отношение, но я не знал, что всё получится именно так. Что-то из дебютного альбома METALLICA "Kill 'Em All" было бы очевидным выбором, но мы уже сделали это с "Mechanix". И тогда я подумал о "Ride The Lightning", и там есть только пара песен, которые я сочинил. И я не считал "The Call Of Ktulu" правильным выбором, потому что эта песня уже не такая, какой она была, когда я играл в группе. Они так сильно её изменили, что она уже не такая, какой я её помню. Так что мы начали работать над "Ride", и это было просто великолепно — слушать треки, слушать пение James'a, слушать структуру песни. Это было просто прекрасно. Мне очень понравилось. И я всегда считал, что когда исполняешь песню кого-то другого, нужно сделать это так же хорошо или даже лучше. Поэтому мы немного ускорили темп и усилили некоторые части, чтобы сделать их чуть более современными. И вот результат».






8 дек 2025
С
Санчез
Нет, дедушка Мастейн, это КАВЕР. Песня изначально вышла на альбоме металлики, и плевать что ты автор, тебя уже нет в группе. Ты писал эту песню для группы, тебя выгнали из группы, а песня осталось. Всё справедливо
8 дек 2025
olly71
Санчез, то есть если ты жил с бабой она родила от тебя сына потом вы развелись и пацан остался с матерью жить то теперь это уже не твой сын а просто посторонний ребёнок ? Только не надо писать что * ТЫ не понимаешь это совсем другое *
8 дек 2025
С
Санчез
olly71, блять, ну ты сравнил сына с песней конечно)
8 дек 2025
Corpsegrinder04
olly71, тут поправочку надо сделать. С матерью по имени Металлика жили ещё три мужика вместе с Золотым. ))
8 дек 2025
Rutger
В связи с тем, что сам Рыжий путается в показаниях, решил поискать, что же все таки есть "кавер", есть ли некое устойчивое определение.

Википедия:
"A cover version, cover song, remake, revival, or simply cover is a new performance or recording by a musician other than the original performer or composer of the song"

С сайта Dictionary.com:
"A recording or performance of a song by a singer, instrumentalist, or group other than the original performer or composer."

Или еще цитата:
"A cover song is a new recording or performance of a song by an artist other than the original composer or performer(s)"

Т.е., в данном случае Рыжий не попадает под понятие "кавер". Кавер - исполнение песни кем-то, не являющимся оригинальным исполнителем или композитором. Рыжий - композитор, значит, не кавер.
8 дек 2025
С
Санчез
Rutger, воля и Разум делает новые аранжировки песен арии времен 1986 - каверы, и все равно что Большаков автор большиснтва из этих песен.

+ на метал архивах четко и ясно написано - Ride the Lightning (Metallica cover)
8 дек 2025
С
Санчез
Rutger, есть куча примеров, когда оригинальные авторы, которые уже не находились в своих изначальных коллективах, и они, будучи сольно или с другими чуваками делают записи песен той оригинальной банды, в которой они были - и это тоже каверы. Тот же Майкл Грейвс, Ди Ди Рамон...
8 дек 2025
olly71
Brad Parker был гитаристом Металлики на единственом концерте 23 апреля 1982 года . Мастейн к тому времени был в составе группы уже 5 месяцев они вместе сочиняли песни и к тому дню дали уже 8 концертов и только теперь *он впервые увидел, как Джеймс играет на гитаре * . Хм ... наблюдательный однако ))
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
