сегодня



Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA



DAVE MUSTAINE в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал, почему решился записать свою версию "Ride The Lightning":



«У нас три менеджера — Danny Nozell, Steve Ross и Justis Mustaine. . Мы разговаривали с менеджментом и просто болтали о том, какая кавер-версия будет на альбоме, потому что мы всегда записывали кавер-версии для наших альбомов. Но это не кавер-версия, потому что я написал её вместе с James'ом. И стало ясно, что я должен это сделать, потому что если я ухожу на покой, я должен отдать дань уважения группе, в которой я начинал, и я хотел высказать своё мнение о Джеймсе.



Я считаю James'a исключительным гитаристом. Я помню день, когда впервые увидел, как он играет на гитаре. Мы играли в Whisky A Go Go в Западном Голливуде, Калифорния. С нами был гитарист по имени Brad Parker. В день концерта он сменил имя на Damian Phillips. Он появился в Whisky в середине 1980-х в образе Rudy Sarzo. Я подумал: "Это не сработает". Я посмотрел на него, и увидел, что у него в ухе огромная перьевая серёжка. Я подумал: "Этот парень здесь надолго не задержится". Поэтому я пошёл на репетицию после концерта, на следующую репетицию, и там не было ни Brad, ни Damian — никого. Там был только James, играющий на гитаре, — чертовски круто. И я подумал: "Как это произошло? Как этот парень превратился из певца в такого великолепного гитариста?" И это меня воодушевило. Я был воодушевлён по поводу группы. И тогда мы начали играть».



Что касается того, как «Ride The Lightning» была выбрана в качестве песни, которую MEGADETH запишут на этот раз, Dave сказал:



«Выбирая трек, я решил, что это должно быть то, к чему я имею непосредственное отношение, но я не знал, что всё получится именно так. Что-то из дебютного альбома METALLICA "Kill 'Em All" было бы очевидным выбором, но мы уже сделали это с "Mechanix". И тогда я подумал о "Ride The Lightning", и там есть только пара песен, которые я сочинил. И я не считал "The Call Of Ktulu" правильным выбором, потому что эта песня уже не такая, какой она была, когда я играл в группе. Они так сильно её изменили, что она уже не такая, какой я её помню. Так что мы начали работать над "Ride", и это было просто великолепно — слушать треки, слушать пение James'a, слушать структуру песни. Это было просто прекрасно. Мне очень понравилось. И я всегда считал, что когда исполняешь песню кого-то другого, нужно сделать это так же хорошо или даже лучше. Поэтому мы немного ускорили темп и усилили некоторые части, чтобы сделать их чуть более современными. И вот результат».











+2 -0



( 8 ) просмотров: 516

