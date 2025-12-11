Arts
Новости
11 дек 2025 : 		 Лидер SKILLET: «В пять лет в спальне я отдался ИИ-сусу»

14 ноя 2025 : 		 Первый рождественский клип от SKILLET

29 сен 2025 : 		 Концертное видео SKILLET

26 июн 2025 : 		 Концертное видео SKILLET

26 май 2025 : 		 Лидер SKILLET хвалит новый LINKIN PARK

26 апр 2025 : 		 Концертное видео SKILLET

30 мар 2025 : 		 Вокалист SKILLET о стереотипах о рок-звездах в христианских группах

24 янв 2025 : 		 Новое видео SKILLET

27 дек 2024 : 		 JOHN COOPER: «В пандемию RAGE AGAINST THE MACHINE меня здорово повеселили»

16 дек 2024 : 		 JOHN COOPER: «Без STRYPER не было бы SKILLET»

20 ноя 2024 : 		 SKILLET выпускают книгу

3 ноя 2024 : 		 Новый альбом SKILLET доступен для прослушивания

1 ноя 2024 : 		 Новая песня SKILLET

18 окт 2024 : 		 Новая песня SKILLET

15 окт 2024 : 		 Лидер SKILLET: «Иронично, что некоторые рокеры стали как христианские фундаменталисты 30-летней давности»

2 окт 2024 : 		 Лидер SKILLET о вокалисте LINKIN PARK: «Я всегда думал, что мы с Честером в конце концов станем хорошими друзьями»

29 сен 2024 : 		 Новое видео SKILLET

25 сен 2024 : 		 Лидер SKILLET: «Я не против, если мои песни звучат на митингах»

13 сен 2024 : 		 Новое видео SKILLET

3 сен 2024 : 		 Лидер SKILLET: «Меня не парит, что политики используют мои песни»

18 авг 2024 : 		 Лидер SKILLET: «Толерантность должна работать в обе стороны»

9 авг 2024 : 		 Новое видео SKILLET

29 июл 2024 : 		 Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже

28 ноя 2023 : 		 Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего»

19 ноя 2023 : 		 Лидер SKILLET о проблеме безотцовщины

5 ноя 2023 : 		 Лидер SKILLET: «Америка на грани развала!»
|||| 11 дек 2025

Лидер SKILLET: «В пять лет в спальне я отдался ИИ-сусу»



zoom
John Cooper в недавнем интервью рассказал о том, как попал в объятья ИИ-суса:

«Я вырос у родителей-христиан. Моя мама была фанатичкой Иисуса — во всех его лучших проявлениях — помешанной на Иисусе. И позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Для моей мамы Иисус был всем… Я просто помню, как совсем маленьким ребенком — [когда мне было] четыре года — я понял, что ходить в продуктовый магазин — значит покупать еду и рассказывать людям об Иисусе. Вот что такое продуктовый магазин, и в каждой семье должно быть так, потому что моя мама свидетельствует всем. Зайдя в продуктовый магазин, она подходит к кому-то и говорит: "Я просто почувствовала, когда проходила мимо вас, что Господь сказал мне, что мне нужно прийти и помолиться за вас. Вы недавно кого-то потеряли?" А потом какая-то женщина плачет в продуктовом магазине, потому что она только что потеряла своего ребенка или что-то в этом роде. Вот я и вырос таким.

Моя мама каждый день читала нам Библию перед школой. У меня был старший брат, который был на четыре года старше меня, так что я помню это с самого детства. Мы завтракаем, читаем Библию, молимся, мой брат ходит в школу, и такова была наша жизнь. Я вырос в христианской семье. Мой отец тоже был христианином. Я бы сказал, не таким фанатичным, как моя мама. И вот, в юности я посвятил свою жизнь Иисусу. Мне было пять лет. Но самое смешное, что на самом деле я отдался посвятил свою жизнь Иисусу ночью в своей спальне. На самом деле я был один. И я не могу вспомнить ни одного случая в своей жизни, когда бы я не верил в Бога. Я думаю, что просто потому, что меня так воспитали, это просто воздух, которым ты дышишь. И Бог создал мир — он создал все. Он — это все. И он слушает, и он заботится обо мне. И я верю, что Иисус был сыном Божьим. Я верю, что он умер на кресте, и [я] в какой-то степени понимал это. И когда мне было пять лет, я просто отдался Иисусу в своей спальне со всеми потрохами.

Конечно, некоторые из людей говорят: "Да, если ты стал христианином в детстве, ты не всегда это понимаешь". И, очевидно, ты будешь глубже понимать это, когда станешь старше, когда начнешь понимать гораздо больше об этом мире, но я скажу, что не согласен с этим утверждением. У меня было очень четкое — элементарное, но очень реальное — понимание того, что я грешник, что я существую, чтобы угождать Богу, что он главный. Все, что он говорит, остается в силе, и на этом все. Я это понимал, и мы так же воспитывали наших детей. Но мои дети отдали свою жизнь Христу, будучи совсем юными, и по-настоящему ощущали присутствие Господа и тот факт, что мы не заслуживаем его любви, но что он, как говорят теологи, снизошел до нас. Он пришел туда, где мы находимся, чтобы проложить нам путь. И это мое свидетельство. Слава Богу.

У меня нет доказательств того, что в течение многих лет отступал от веры и занимался сексом, наркотиками и рок-н-роллом. У меня нет такого доказательства, по милости Божьей. Я же знаю его с детства. [Я], конечно, не всегда жил ради Него, но у меня никогда не было таких серьезных сомнений. Многие люди сомневаются, и Бог помогает им в этом. И это удивительные свидетельства. Просто это не мое. Я свидетельствую, что не могу поверить, что знал Бога с детства. И это замечательно. Я благословлен».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 дек 2025
Dem0niac
Положил на блюдо для сбора подаяний голову своей матери, когда вся конгрегация распевала: «Отдай своему Господу самое для тебя дорогое». Заявил, что это самая большая его драгоценность. Произошло в какой-то придорожной баптистской церкви. Услышав это, доктор Лектер сказал: «Все из-за того, что Христос запаздывает».
(с)
12 дек 2025
O
Oloir
И причем тут ИИ? Музыкант, конечно, тот еще идиот, новостник не сильно лучше.
