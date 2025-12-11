11 дек 2025



Лидер SKILLET: «В пять лет в спальне я отдался ИИ-сусу»



John Cooper в недавнем интервью рассказал о том, как попал в объятья ИИ-суса:



«Я вырос у родителей-христиан. Моя мама была фанатичкой Иисуса — во всех его лучших проявлениях — помешанной на Иисусе. И позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Для моей мамы Иисус был всем… Я просто помню, как совсем маленьким ребенком — [когда мне было] четыре года — я понял, что ходить в продуктовый магазин — значит покупать еду и рассказывать людям об Иисусе. Вот что такое продуктовый магазин, и в каждой семье должно быть так, потому что моя мама свидетельствует всем. Зайдя в продуктовый магазин, она подходит к кому-то и говорит: "Я просто почувствовала, когда проходила мимо вас, что Господь сказал мне, что мне нужно прийти и помолиться за вас. Вы недавно кого-то потеряли?" А потом какая-то женщина плачет в продуктовом магазине, потому что она только что потеряла своего ребенка или что-то в этом роде. Вот я и вырос таким.



Моя мама каждый день читала нам Библию перед школой. У меня был старший брат, который был на четыре года старше меня, так что я помню это с самого детства. Мы завтракаем, читаем Библию, молимся, мой брат ходит в школу, и такова была наша жизнь. Я вырос в христианской семье. Мой отец тоже был христианином. Я бы сказал, не таким фанатичным, как моя мама. И вот, в юности я посвятил свою жизнь Иисусу. Мне было пять лет. Но самое смешное, что на самом деле я отдался посвятил свою жизнь Иисусу ночью в своей спальне. На самом деле я был один. И я не могу вспомнить ни одного случая в своей жизни, когда бы я не верил в Бога. Я думаю, что просто потому, что меня так воспитали, это просто воздух, которым ты дышишь. И Бог создал мир — он создал все. Он — это все. И он слушает, и он заботится обо мне. И я верю, что Иисус был сыном Божьим. Я верю, что он умер на кресте, и [я] в какой-то степени понимал это. И когда мне было пять лет, я просто отдался Иисусу в своей спальне со всеми потрохами.



Конечно, некоторые из людей говорят: "Да, если ты стал христианином в детстве, ты не всегда это понимаешь". И, очевидно, ты будешь глубже понимать это, когда станешь старше, когда начнешь понимать гораздо больше об этом мире, но я скажу, что не согласен с этим утверждением. У меня было очень четкое — элементарное, но очень реальное — понимание того, что я грешник, что я существую, чтобы угождать Богу, что он главный. Все, что он говорит, остается в силе, и на этом все. Я это понимал, и мы так же воспитывали наших детей. Но мои дети отдали свою жизнь Христу, будучи совсем юными, и по-настоящему ощущали присутствие Господа и тот факт, что мы не заслуживаем его любви, но что он, как говорят теологи, снизошел до нас. Он пришел туда, где мы находимся, чтобы проложить нам путь. И это мое свидетельство. Слава Богу.



У меня нет доказательств того, что в течение многих лет отступал от веры и занимался сексом, наркотиками и рок-н-роллом. У меня нет такого доказательства, по милости Божьей. Я же знаю его с детства. [Я], конечно, не всегда жил ради Него, но у меня никогда не было таких серьезных сомнений. Многие люди сомневаются, и Бог помогает им в этом. И это удивительные свидетельства. Просто это не мое. Я свидетельствую, что не могу поверить, что знал Бога с детства. И это замечательно. Я благословлен».







