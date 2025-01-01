сегодня



GENE SIMMONS за достойную оплату с радио!



GENE SIMMONS выступит перед подкомитетом по интеллектуальной собственности судебного комитета Сената США в следующий вторник, 9 декабря, во время слушаний по закону «Об американской музыкальной справедливости» (S.326/H.R.861), который призван устранить лазейку в законодательстве и обязать радиокомпании платить исполнителям за воспроизведение их музыки.



«Проработав всю свою карьеру в музыкальной и развлекательной индустрии, я понимаю жизненную важность этого вопроса», — сказал Gene, который в это воскресенье вместе с группой KISS был удостоен награды Kennedy Center Honors. «Закон о справедливости в американской музыке представляет собой разумную государственную политику. Артисты должны получать надлежащее вознаграждение за свой творческий труд. Я с нетерпением жду встречи с сенаторами от Республиканской и Демократической партий, чтобы обсудить, почему этот закон имеет решающее значение для тысяч нынешних и будущих американских исполнителей».



Simmons выступит со своим заявлением в следующий вторник вместе с Майклом Хаппе, президентом и генеральным директором SoundExchange, некоммерческой организации, назначенной Конгрессом для сбора и распределения роялти за цифровое стриминг среди артистов. Хаппе в последние годы помогал вести борьбу за поддержку Американского закона о справедливости в музыке, двухпартийного законопроекта, который гарантирует, что радиокомпании будут играть по тем же правилам, что и все другие платформы для доставки музыки, которые платят исполнителям роялти.



«Я рад возможности выступить перед Сенатом на следующей неделе», — добавил Хаппе. «Исполнители являются неотъемлемой частью нашей культуры. Возмутительно, что в 2025 году они по-прежнему не получают справедливого вознаграждения за свою работу. Я надеюсь, что Сенат исправит эту несправедливость и быстро примет этот важный закон».



AM/FM-радио остается единственной крупной платформой для распространения музыки в США, которая по-прежнему отказывается платить исполнителям за их работу. Apple Music, Spotify, Pandora, SiriusXM, YouTube и TikTok платят исполнителям, в то время как корпоративная радиоиндустрия зарабатывает миллиарды долларов в год, не платя артистам справедливого вознаграждения. Соединенные Штаты являются единственной демократической страной в мире, которая по-прежнему отказывается платить артистам, что ставит ее в один ряд с Северной Кореей, Ираном и Кубой. Даже Россия и Китай платят исполнителям роялти.



Simmons, который начинал свою карьеру как музыкант в небольших залах, был одним из более чем 300 крупных артистов, которые в начале этого года направили письмо лидерам Конгресса с призывом принять закон «Об американской справедливости в музыке». Его поддержка помогла вдохнуть новую жизнь в эту инициативу — слушания во вторник станут первыми за более чем десятилетие слушаниями в Сенате по закону «Об американской справедливости в музыке».



Закон о справедливости в американской музыке поддерживают сенатор Марша Блэкберн (R-TN) и член Конгресса Даррелл Исса (R-CA). Законопроект предусматривает сбалансированный подход, чтобы обеспечить справедливое вознаграждение артистам, когда их песни звучат на AM/FM-радио, обязывает крупные радиокорпорации наконец-то платить свою справедливую долю и помогает небольшим независимым вещателям. Законопроект поддерживается разнообразной коалицией артистов, вещателей, лейблов и меломанов:



Вещатели, такие как Alliance for Community Media, Common Frequency, Media Alliance, National Federation of Community Broadcasters (NFCB), Prometheus Radio Project и REC Networks, представляющие широкую коалицию вещателей, также поддерживают AMFA.







