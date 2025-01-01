|
|
|
|
|
сегодня
Гитарист TRIXTER запустил трибьют-группу BON JOVI
Steve Brown, известный по работе с TRIXTER, DEF LEPPARD и Ace Frehley, объявил о запуске трибьют-проекта BON JOVI — ALWAYS JOVI, состав которого выглядит так:
Steve Brown - Vocals, Guitar
Joey Cassata - Drums
Devon Marie - Vocals, Percussion
Kevin Humphris - Bass, Vocals
Fred Gorhau - Guitar, Vocals
Chris McCoy - Keyboards & Vocals
Brown: «Создание этой музыкальной феерии заняло много времени... но теперь она, наконец, готова к тому, чтобы ее увидел и услышал весь мир. Группа, которая, как никто другой, оказывает на меня самое большое влияние и вдохновляет… и мои друзья тоже, но самое главное, это дань уважения одной из величайших рок-групп всех времен. Друзья, я всегда дарю вам JOVI, и мы празднуем музыку BON JOVI… Пришло время, так что давайте, ЗАЦЕНИТЕ ЭТО!!!»
|
|
