*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 41
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 21
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
*

Trixter

*



9 дек 2025 : 		 Гитарист TRIXTER запустил трибьют-группу BON JOVI

26 окт 2025 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Да, я пытался вернуть имя группы»

28 авг 2025 : 		 TRIXTER работают над новым альбомом

3 июн 2025 : 		 STEVE BROWN обещает крутой альбом TRIXTER

17 мар 2025 : 		 Новому TRIXTER быть!

14 ноя 2024 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Я не хотел быть мальчиком для битья»

20 июн 2024 : 		 Вокалист TRIXTER о разборках в группе

6 июн 2024 : 		 Вокалист TRIXTER представил сингл

28 май 2024 : 		 Вокалист TRIXTER готовит сингл

28 мар 2024 : 		 Вокалист TRIXTER присоединился к коллегам на сцене

12 ноя 2023 : 		 Барабанщик TRIXTER ответил гитаристу

2 окт 2023 : 		 TRIXTER никогда не соберутся с Mark'ом

25 июн 2023 : 		 Вокалист TRIXTER: «Было бы неплохо вновь собраться»

1 фев 2022 : 		 Гитарист TRIXTER — о том, чему его научил Эдди Ван Хален

11 янв 2022 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Похоже, что мы вряд ли соберёмся снова»

18 авг 2021 : 		 Гитарист TRIXTER выпустил новый трек

19 апр 2021 : 		 Новое видео басиста TRIXTER

28 авг 2020 : 		 Басист TRIXTER выпускает сольный альбом

20 июл 2020 : 		 Гитарист TRIXTER: «Должен был играть с DEF LEPPARD, но...»

19 июл 2020 : 		 STEVE BROWN: «В ближайшие годы будет много всего от TRIXTER»

29 июн 2020 : 		 Гитарист TRIXTER: «Хрень с барабанщиком вряд ли будет утрясена»

17 май 2020 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Концерты? Это вряд ли...»

28 апр 2020 : 		 Барабанщик TRIXTER перепел главный хит группы

22 янв 2020 : 		 Гитарист TRIXTER выпускает сольную работу

26 дек 2019 : 		 Гитарист TRIXTER: «Мы планируем отметить юбилей дебюта»

11 сен 2017 : 		 Новая песня барабанщика TRIXTER
Гитарист TRIXTER запустил трибьют-группу BON JOVI



Steve Brown, известный по работе с TRIXTER, DEF LEPPARD и Ace Frehley, объявил о запуске трибьют-проекта BON JOVI — ALWAYS JOVI, состав которого выглядит так:

Steve Brown - Vocals, Guitar
Joey Cassata - Drums
Devon Marie - Vocals, Percussion
Kevin Humphris - Bass, Vocals
Fred Gorhau - Guitar, Vocals
Chris McCoy - Keyboards & Vocals

Brown: «Создание этой музыкальной феерии заняло много времени... но теперь она, наконец, готова к тому, чтобы ее увидел и услышал весь мир. Группа, которая, как никто другой, оказывает на меня самое большое влияние и вдохновляет… и мои друзья тоже, но самое главное, это дань уважения одной из величайших рок-групп всех времен. Друзья, я всегда дарю вам JOVI, и мы празднуем музыку BON JOVI… Пришло время, так что давайте, ЗАЦЕНИТЕ ЭТО!!!»






просмотров: 25

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
