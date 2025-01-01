Arts
Новости
8 дек 2025 : 		 Новый альбом HELIX выйдет зимой

5 май 2025 : 		 Новое видео HELIX

11 апр 2025 : 		 Юбилейный сборник HELIX

22 фев 2024 : 		 HELIX почтили память барабанщика

17 фев 2024 : 		 Умер барабанщик HELIX

10 ноя 2022 : 		 Убили бывшего гитариста HELIX

14 фев 2022 : 		 Видео с текстом от HELIX

6 авг 2021 : 		 HELIX почтили память клавишника и басиста ZZ TOP

3 авг 2021 : 		 Умер оригинальный клавишник HELIX

5 апр 2021 : 		 Видео с выступления HELIX

2 янв 2021 : 		 Новое видео HELIX

16 сен 2020 : 		 Концертное видео HELIX

16 авг 2020 : 		 Новое видео HELIX

29 июл 2020 : 		 HELIX готовят видео

17 июн 2020 : 		 Выход компиляции HELIX отложен

20 май 2020 : 		 Акустика от вокалиста HELIX

3 дек 2019 : 		 Из HELIX ушел гитарист

1 ноя 2019 : 		 Сборник HELIX выйдет весной

19 сен 2019 : 		 HELIX опубликовали видео о своих выступлениях

10 июл 2019 : 		 Видео с выступления HELIX

3 май 2019 : 		 Превью треков из нового альбома HELIX

2 май 2019 : 		 Барабанщик HELIX вернётся к гастролям

9 апр 2019 : 		 Новый альбом HELIX выйдет с двумя треками с Полом Хэкменом

14 ноя 2018 : 		 Барабанщик HELIX в медицинской коме

13 ноя 2018 : 		 Новый альбом HELIX выйдет весной

10 сен 2018 : 		 Сборник рождественских песен от HELIX
Новый альбом HELIX выйдет зимой



HELIX выпустят новую работу, получившую название "Scrap Metal", 23 января:

01. Stuck In The 80's (3:33)
02. Fast & Furious (3:40)
03. Pretty Poison (3:55)
04. Hot Heavy & Wild (3:50)
05. Money (Goes With Everything) (3:27)
06. Jaws Of The Tiger (3:39)
07. Coming Back With Bigger Gus (3:43)
08. Danger Zone (4:25)
09. Tie Me Down (4:00)
10. Closer (3:48)
11. The Same Room (4:38)
12. The Pusher (4:49)




просмотров: 95

