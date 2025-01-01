Новый альбом HELIX выйдет зимой

HELIX выпустят новую работу, получившую название "Scrap Metal", 23 января:
01. Stuck In The 80's (3:33)
02. Fast & Furious (3:40)
03. Pretty Poison (3:55)
04. Hot Heavy & Wild (3:50)
05. Money (Goes With Everything) (3:27)
06. Jaws Of The Tiger (3:39)
07. Coming Back With Bigger Gus (3:43)
08. Danger Zone (4:25)
09. Tie Me Down (4:00)
10. Closer (3:48)
11. The Same Room (4:38)
12. The Pusher (4:49)
