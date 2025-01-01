Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 51
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 17
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
*Новое видео EDGE OF SANITY 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 51
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 17
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
*Новое видео EDGE OF SANITY 14
[= ||| все новости группы



*

Neal Morse

*



8 дек 2025 : 		 Новое видео NEAL MORSE BAND

26 сен 2025 : 		 Новая песня NEAL MORSE

13 сен 2025 : 		 Новая песня NEAL MORSE

30 авг 2025 : 		 Новый альбом NEAL MORSE выйдет осенью

31 окт 2024 : 		 Демо от NEAL MORSE

10 окт 2024 : 		 Новое видео NEAL MORSE & THE RESONANCE

9 сен 2024 : 		 Новое видео NEAL MORSE & THE RESONANCE

13 янв 2024 : 		 Новая песня NEAL MORSE

30 ноя 2023 : 		 Новое видео NEAL MORSE

29 окт 2023 : 		 Новое видео NEAL MORSE

24 окт 2023 : 		 Рассказ об издании альбома NICK D’VIRGILIO, NEAL MORSE & ROSS JENNINGS

12 окт 2023 : 		 Новое видео NICK D’VIRGILIO, NEAL MORSE & ROSS JENNINGS

11 сен 2023 : 		 Новое видео NICK D’VIRGILIO, NEAL MORSE & ROSS JENNINGS

13 июл 2023 : 		 Новое видео NEAL MORSE

19 июн 2023 : 		 Новое видео NEAL MORSE

14 май 2023 : 		 Новое видео NEAL MORSE BAND

19 дек 2022 : 		 Фрагмент нового релиза NEAL MORSE BAND

17 фев 2022 : 		 Вскрытие NICK D’VIRGILIO, NEAL MORSE & ROSS JENNINGS

9 фев 2022 : 		 Новое видео NICK D’VIRGILIO, NEAL MORSE & ROSS JENNINGS

12 янв 2022 : 		 Новое видео NICK D’VIRGILIO, NEAL MORSE & ROSS JENNINGS

7 дек 2021 : 		 Новое видео NICK D’VIRGILIO, NEAL MORSE & ROSS JENNINGS

20 авг 2021 : 		 Новое видео NEAL MORSE BAND

28 июл 2021 : 		 MIKE PORTNOY исполняет новый трек NEAL MORSE BAND

23 июл 2021 : 		 Новое видео NEAL MORSE BAND

27 июн 2021 : 		 MIKE PORTNOY исполняет новый трек NEAL MORSE BAND

2 июн 2021 : 		 Новый альбом NMB (NEAL MORSE BAND) выйдет летом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео NEAL MORSE BAND



zoom
"Fully Alive", новое видео группы NEAL MORSE BAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "L.I.F.T.", выходящего 27 февраля:

01. Beginning (06:48)
02. Fully Alive (05:02)
03. I Still Belong (03:32)
04. Gravity's Grip (02:03)
05. Hurt People (08:05)
06. The Great Withdrawal (05:08)
07. Contemplation (02:20)
08. Shame About My Shame (05:50)
09. Reaching (07:32)
10. Carry You Again (05:02)
11. Shattered Barricade (01:25)
12. Fully Alive Part 2 (06:18)
13. Love All Along (11:18)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 126

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом