Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 51
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 17
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
*Новое видео EDGE OF SANITY 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 51
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 17
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
*Новое видео EDGE OF SANITY 14
[= ||| все новости группы



*

Kult of Dead

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео KULT OF DEAD



zoom
The Shadow Of The Dead Sky, новое видео KULT OF DEAD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Orthodoxia, выпущенного 31 октября.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 84

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом