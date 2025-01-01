Arts
Новости
Red Hot Chili Peppers

8 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS'06

28 сен 2024 : 		 Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS не признал вину

26 сен 2024 : 		 Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS предстанет перед судом

12 авг 2024 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS, Billie Eilish и Snoop Dogg выступили на закрытии Олимпиады

11 авг 2024 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS, Billie Eilish и Snoop Dogg выступят на закрытии Олимпиады

23 июл 2024 : 		 Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом

12 июл 2024 : 		 Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода

11 апр 2024 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS исполнил By The Way

26 фев 2024 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS исполнил Otherside

13 окт 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS исполнили песню в честь Эдди Ван Халена

24 сен 2022 : 		 Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS

1 сен 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS исполнили "Black Summer"

19 авг 2022 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

25 июл 2022 : 		 Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью

1 июл 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS отменили шоу в Глазго

12 апр 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS стали первыми

1 апр 2022 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

1 апр 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS получиои звезду

25 мар 2022 : 		 Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS

23 мар 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS получат звезду

4 мар 2022 : 		 Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS

4 фев 2022 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

17 окт 2021 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS почти завершили запись

26 сен 2021 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS едут в стадионный тур

27 май 2021 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS рад снова играть c новым старым гитаристом

12 май 2021 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS продали свой каталог
Профессиональное видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS'06



Snow (Hey Oh), профессиональное видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS, снятое в рамках выступления на фестивале Pinkpop 2006, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 29

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
