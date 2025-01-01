Профессиональное видео полного выступления FAITH NO MORE'15
Профессиональное видео полного выступления FAITH NO MORE, снятое в рамках выступления на фестивале Pinkpop 2015. доступно для просмотра ниже:
00:01 Motherfu...er
03:30 From Out Of Nowhere
07:02 Caffeine
11:40 Evidence
16:15 Epic
21:06 Black Friday
24:20 The Gentle Art Of Making Enemies
28:20 Midlife Crisis
34:19 Easy
37:27 Last Cup Of Sorrow
41:00 Separation Anxiety
45:12 Matador
51:17 Ashes To Ashes
54:55 Superhero
