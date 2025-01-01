Профессиональное видео полного выступления KANONENFIEBER
Профессиональное видео полного выступления KANONENFIEBER, которое состоялось в рамках Hellfest 2024, доступно для просмотра ниже:
0:00 - Menschenmühle
4:40 - Dicke Bertha
9:15 - Die Schlacht bei Tannenberg
18:00 - Der Füsilier I (2025)
25:40 - Grabenlieder
32:36 - Kampf und Sturm
36:54 - Die Havarie
44:13 - The Yankee Division March
