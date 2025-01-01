сегодня



Профессиональное видео полного выступления KANONENFIEBER



Профессиональное видео полного выступления KANONENFIEBER, которое состоялось в рамках Hellfest 2024, доступно для просмотра ниже:



0:00 - Menschenmühle

4:40 - Dicke Bertha

9:15 - Die Schlacht bei Tannenberg

18:00 - Der Füsilier I (2025)

25:40 - Grabenlieder

32:36 - Kampf und Sturm

36:54 - Die Havarie

44:13 - The Yankee Division March







просмотров: 91


