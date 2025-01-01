Arts
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 40
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 21
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
9 дек 2025 : 		 NICKO MCBRAIN и PAT TRAVERS выступили вместе

13 мар 2025 : 		 Новый релиз PAT TRAVERS выйдет весной

26 янв 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT присоединился к PAT TRAVERS BAND

10 авг 2024 : 		 Переиздание PAT TRAVERS выйдет осенью

6 авг 2022 : 		 Новый альбом PAT TRAVERS выйдет летом

9 мар 2022 : 		 PAT TRAVERS представил новое видео

23 мар 2018 : 		 Умер басист PAT TRAVERS BAND

12 мар 2016 : 		 Кавер-версия BARRY WHITE от PAT TRAVERS и CARMINE APPICE

5 мар 2015 : 		 Новый альбом PAT TRAVERS выйдет в марте

12 дек 2014 : 		 Концертный релиз PAT TRAVERS BAND выйдет в январе

15 май 2013 : 		 Новый альбом PAT TRAVERS BAND выйдет в мае
NICKO MCBRAIN и PAT TRAVERS выступили вместе



NICKO MCBRAIN и PAT TRAVERS выступили вместе по случаю 16-летия Rock N Roll Ribs шестого декабря. McBrain записал с PAT TRAVERS BAND два альбома: "Makin' Magic" (1976) и "Putting It Straight" (1977).






