Новости
PETER CRISS о награде в Кеннеди Центре



PETER CRISS прокомментировал получение награды в Кеннеди Центре. На вопрос о том, как ему время в Вашингтоне, он сказал:

«Мечта. Я большой любитель истории, поэтому мы пришли пораньше. Я хотел посмотреть, где убили Линкольна, это было очень тяжело. У меня на глазах выступили слезы. Мы прошлись по тому месту, где он скончался. Затем мы отправились в архив, куда никому не разрешалось. И я увидел Декларацию [Независимости], все эти удивительные вещи, все эти замечательные материалы. Я большой любитель истории, так что это было круто.

Я парень с улиц Бруклина. Я никогда не думал, что когда-нибудь буду заниматься чем-то подобным. И этот год был хорошим. 19 декабря выходит мой новый альбом. 20-го у меня день рождения. Мне исполняется 80 лет, и вот я здесь, в Кеннеди-центре. Ух ты. Так что для меня этот год был по-настоящему "классным". Я убежденный католик, поэтому собираюсь ходить в церковь всю следующую неделю, когда вернусь домой… Бог не мог бы дать мне больше возможностей для ребенка с улиц Бруклина. Не могу поверить, что я был в Белом доме. Ёперный театр, Белый дом!

Я бы хотел, чтобы мои родители были здесь и увидели это. И пять недель назад мы потеряли нашего гитариста Эйса. Он попал в знатную переделку. Я бы хотел, чтобы он был здесь.

Это сон. Это почти нереально. Овальный кабинет, в котором я был прошлым вечером с президентом. Я не спал. Прошлой ночью я наконец-то прилег, проспал девять часов, что было чудом, потому что у меня бессонница, и я не мог поверить, что сегодня буду сидеть здесь и встречать всех этих [людей]».

На вопрос, каково было присутствовать на церемонии награждения в Кеннеди-центре без Фрейли, Paul ответил:

«Что ж, это все равно праздник, и мы можем оплакать его и отпраздновать то, чего мы достигли. Я действительно воплощаю американскую мечту. Мы приехали сюда ни с чем. Наши родители были людьми, которые бежали во время Второй мировой войны и стремились к чему-то великому, упорно трудились и никогда не ожидали подачки. И мы — результат этого. Так что для меня большая честь быть здесь».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 дек 2025
С
Санчез
Питер, не старей(((
Совсем седой стал...
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
