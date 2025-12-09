сегодня



Басист KREATOR: «Я знаю свое место в группе»



FRÉDÉRIC LECLERCQ в недавнем интервью спросили, как поменялась его роль в коллективе с момента прихода шесть лет назад:



«Очень быстро после моего появления в коллективе, мы начали вместе работать над песней, первой из которых была "666 - World Divided"… До этого мы просто репетировали песни, которые уже существовали, чтобы иметь возможность исполнить их вместе вживую. Но в "666 - World Divided" я просто хотел спросить: "Итак, какова динамика? Кто чем занимается?" И вот как это работает. Mille [Petrozza, гитарист/вокалист KREATOR] приходит с материалом, а затем мы аранжируем все вместе, потому что он должен уметь петь и исполнять, а также чувствовать тексты песен. Так что все это исходит от него, и в этом есть определенный смысл. Я пытался прислать ему риффы, и [он говорил мне] что-то вроде: "Ну, мне нравится этот рифф, но мне нужно суметь под него спеть". И это должно получиться у него естественно. Так что в этом есть смысл. И вот, когда мы начали работать над "666 - World Divided", я подумал: "Ладно, я новичок в группе, но я очень активен, когда дело касается музыки. Я могу быть очень прямолинейным, но это все для общего блага, так что не удивляйтесь". И это пространство для моего существования, потому что они были довольно свободными и позволяли продюсеру делать всю работу. Но я был там и просто подумал: "Ладно, Sami [Yli-Sirniö, гитарист KREATOR] ты делаешь это, а Mille — то. Вместе это не сработает. И как насчет того, чтобы мы сделали вот так?", А они мне просто ответили: "О, здорово. Молодец, приятель". Просто, типа, "Это круто". Так что я не хотел навязываться, но и не хотел сидеть на заднем сиденье и ничего не делать, потому что я считаю, что если ты присоединяешься к группе, то [цель] в том, чтобы что-то улучшить. И с того дня ничего не изменилось.



Я знаю свою роль, которая заключается в проверке гармонии, в том, чтобы убедиться, что все знают, что они играют. Я стараюсь придумывать разные мелодии и разные элементы. Именно этим я и занимаюсь с "Hate Über Alles". Над "Hate Über Alles" я проводил большую часть предварительной подготовки, и она была несколько растянута, потому что это все это было во время эпидемии COVID, у нас было много времени для работы над материалом. Это же альбом [грядущий альбом KREATOR "Krushers Of The World"] был немного компактнее, и это здорово, но я, конечно, все равно придумал свои басовые партии, но также переставил их, например, немного сократил… И все так делают… Потому что я единственный, кто записывается в репетиционном зале. Я прихожу с компьютером, проверяю демо-версии, а это значит, что именно я редактирую демо-версии днем, когда все уходят… Так что, да, когда все ушли, я один работаю над песнями, а это значит, что я могу просто, очень незаметно, добавить дополнительную гитару или просто, типа, изменить это и просто сказать: "Ну, я тут подумал..." И это очень мило, просто ненавязчиво. Вот как-то так. А потом, когда мы записывались в студии, я выделил что-то вроде небольшой комнаты, где мы могли бы поработать над соло, потому что я еще и гитарист, поэтому я придумываю мелодии для соло, предлагая Sami какие-то новые идеи, потому что у него свой собственный стиль. и это здорово. Но он был единственным, кто просто сказал: "Эй, если у тебя есть какие-нибудь идеи..." Итак, я вношу свой вклад на разных уровнях, но, как я уже сказал, каждый делает это определенным образом. Но, что касается меня, я свое место знаю. И это здорово. Надеюсь, людям это понравится. Но если нет, ничего страшного».











+0 -1



( 1 ) просмотров: 345

