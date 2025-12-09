Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 40
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 21
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 40
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 21
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
[= ||| все новости группы



*

Kreator

*



9 дек 2025 : 		 Басист KREATOR: «Я знаю свое место в группе»

5 дек 2025 : 		 Новое видео KREATOR

27 ноя 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Поиск риффов — это лишь 10-15% песни»

11 ноя 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Я три года потратил на написание новых песен»

31 окт 2025 : 		 Новое видео KREATOR

30 сен 2025 : 		 ULI JON ROTH присоединился на сцене к KREATOR

29 сен 2025 : 		 Гитарист KREATOR: «Мы использовали новые подходы»

26 сен 2025 : 		 Новое видео KREATOR

25 сен 2025 : 		 Новый сингл KREATOR уже в пятницу

28 авг 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR покажут в кино

31 июл 2025 : 		 KREATOR ждут финальный микс

30 июл 2025 : 		 Винил KREATOR выйдет осенью

29 июл 2025 : 		 KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи

30 июн 2025 : 		 KREATOR завершают работу над альбомом

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KREATOR

8 июн 2025 : 		 Трейлер документального фильма о KREATOR

6 июн 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR выйдет летом

22 ноя 2024 : 		 Лидер KREATOR о документальном фильме

21 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта KREATOR

19 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR

9 окт 2024 : 		 Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл

1 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR

22 июл 2024 : 		 KREATOR, SODOM, DESTRUCTION и TANKARD выступили вместе

16 июл 2024 : 		 У лидера KREATOR есть десять идей для альбома

24 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

22 июн 2024 : 		 Демонстрационное видео от KREATOR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист KREATOR: «Я знаю свое место в группе»



zoom
FRÉDÉRIC LECLERCQ в недавнем интервью спросили, как поменялась его роль в коллективе с момента прихода шесть лет назад:

«Очень быстро после моего появления в коллективе, мы начали вместе работать над песней, первой из которых была "666 - World Divided"… До этого мы просто репетировали песни, которые уже существовали, чтобы иметь возможность исполнить их вместе вживую. Но в "666 - World Divided" я просто хотел спросить: "Итак, какова динамика? Кто чем занимается?" И вот как это работает. Mille [Petrozza, гитарист/вокалист KREATOR] приходит с материалом, а затем мы аранжируем все вместе, потому что он должен уметь петь и исполнять, а также чувствовать тексты песен. Так что все это исходит от него, и в этом есть определенный смысл. Я пытался прислать ему риффы, и [он говорил мне] что-то вроде: "Ну, мне нравится этот рифф, но мне нужно суметь под него спеть". И это должно получиться у него естественно. Так что в этом есть смысл. И вот, когда мы начали работать над "666 - World Divided", я подумал: "Ладно, я новичок в группе, но я очень активен, когда дело касается музыки. Я могу быть очень прямолинейным, но это все для общего блага, так что не удивляйтесь". И это пространство для моего существования, потому что они были довольно свободными и позволяли продюсеру делать всю работу. Но я был там и просто подумал: "Ладно, Sami [Yli-Sirniö, гитарист KREATOR] ты делаешь это, а Mille — то. Вместе это не сработает. И как насчет того, чтобы мы сделали вот так?", А они мне просто ответили: "О, здорово. Молодец, приятель". Просто, типа, "Это круто". Так что я не хотел навязываться, но и не хотел сидеть на заднем сиденье и ничего не делать, потому что я считаю, что если ты присоединяешься к группе, то [цель] в том, чтобы что-то улучшить. И с того дня ничего не изменилось.

Я знаю свою роль, которая заключается в проверке гармонии, в том, чтобы убедиться, что все знают, что они играют. Я стараюсь придумывать разные мелодии и разные элементы. Именно этим я и занимаюсь с "Hate Über Alles". Над "Hate Über Alles" я проводил большую часть предварительной подготовки, и она была несколько растянута, потому что это все это было во время эпидемии COVID, у нас было много времени для работы над материалом. Это же альбом [грядущий альбом KREATOR "Krushers Of The World"] был немного компактнее, и это здорово, но я, конечно, все равно придумал свои басовые партии, но также переставил их, например, немного сократил… И все так делают… Потому что я единственный, кто записывается в репетиционном зале. Я прихожу с компьютером, проверяю демо-версии, а это значит, что именно я редактирую демо-версии днем, когда все уходят… Так что, да, когда все ушли, я один работаю над песнями, а это значит, что я могу просто, очень незаметно, добавить дополнительную гитару или просто, типа, изменить это и просто сказать: "Ну, я тут подумал..." И это очень мило, просто ненавязчиво. Вот как-то так. А потом, когда мы записывались в студии, я выделил что-то вроде небольшой комнаты, где мы могли бы поработать над соло, потому что я еще и гитарист, поэтому я придумываю мелодии для соло, предлагая Sami какие-то новые идеи, потому что у него свой собственный стиль. и это здорово. Но он был единственным, кто просто сказал: "Эй, если у тебя есть какие-нибудь идеи..." Итак, я вношу свой вклад на разных уровнях, но, как я уже сказал, каждый делает это определенным образом. Но, что касается меня, я свое место знаю. И это здорово. Надеюсь, людям это понравится. Но если нет, ничего страшного».






Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 дек 2025
С
Санчез
Самое главное, что не у параши...)
просмотров: 345

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом