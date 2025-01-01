Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 40
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 21
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
*

Def Leppard

*



9 дек 2025 : 		 DEF LEPPARD с оркестром

16 ноя 2025 : 		 RICK ALLEN обещает много новой музыки от DEF LEPPARD

6 ноя 2025 : 		 DEF LEPPARD получили звезду

25 окт 2025 : 		 Участники DEF LEPPARD исполняют BAD COMPANY

7 окт 2025 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Я не боюсь умереть»

20 сен 2025 : 		 Концертный релиз DEF LEPPARD выйдет осенью

13 сен 2025 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Сейчас у нас лучше идут билеты чем альбомы»

9 сен 2025 : 		 DEF LEPPARD выступили на Radio 2 In The Park

23 авг 2025 : 		 DEF LEPPARD в "America's Got Talent"

11 авг 2025 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

6 авг 2025 : 		 DEF LEPPARD работают над новым материалом

25 июл 2025 : 		 Участники DEF LEPPARD о финальном шоу Оззи: «Это было по-королевски»

18 июл 2025 : 		 TOM MORELLO присоединился на сцене к DEF LEPPARD

23 июн 2025 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

19 май 2025 : 		 VIVIAN CAMPBELL выступил с DEF LEPPARD

22 апр 2025 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD все еще переживает последствия нападения

19 апр 2025 : 		 PHIL COLLEN исполнил DEF LEPPARD

9 фев 2025 : 		 DEF LEPPARD пытаются в BEN E. KING: Видео

1 фев 2025 : 		 DEF LEPPARD пытаются в BEN E. KING

28 янв 2025 : 		 DEF LEPPARD выступили без VIVIAN CAMPBELL: видео

26 янв 2025 : 		 Гитаристу DEF LEPPARD пересадили костный мозг

20 янв 2025 : 		 DEF LEPPARD выступили без VIVIAN CAMPBELL

19 янв 2025 : 		 DEF LEPPARD о создании "Pyromania"

10 ноя 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Мы сможем продержаться 10 лет, если не убьем себя»

29 окт 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

30 сен 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре
DEF LEPPARD с оркестром



zoom
“Hysteria” (Live, with the BBC Concert Orchestra), концертное видео DEF LEPPARD, доступно ниже. Съемки проходили в студии Radio 2 15 мая 2023 года.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 151

