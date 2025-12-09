×
Stitched Up Heart
США
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/StitchedUpHeartRock
9 дек 2025
:
Новое видео STITCHED UP HEART
31 июл 2024
:
У STITCHED UP HEART есть 20 песен
8 дек 2023
:
Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за вами!»
28 сен 2023
:
Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в металле будет 50 на 50»
21 сен 2023
:
Вокалистка STITCHED UP HEART: «Документальный фильм METALLICA очень честный!»
8 сен 2023
:
Новое видео STITCHED UP HEART
22 авг 2023
:
Вокалистка STITCHED UP HEART о критике в социальных сетях
12 авг 2023
:
Новое видео STITCHED UP HEART
7 июл 2023
:
Новая песня STITCHED UP HEART
18 май 2023
:
Новое видео STITCHED UP HEART
24 янв 2021
:
STITCHED UP HEART выпустят расширенную версию последнего альбома
30 окт 2020
:
Новое видео STITCHED UP HEART
20 окт 2020
:
Вокалистка STITCHED UP HEART: «Сдвиги есть, но работы еще много»
16 июл 2020
:
STITCHED UP HEART нервничают из-за концерта
12 май 2020
:
Вокалистка STITCHED UP HEART: «Некоторые группы по-прежнему против туров с командами, в которых есть женщины»
4 май 2020
:
Вокалистка STITCHED UP HEART: «Если мне скажут выбирать между концертами и спасением жизни, я выберу второе»
1 апр 2020
:
Вокалистка STITCHED UP HEART: «Мы хотели попробовать что-то новое»
31 мар 2020
:
Вокалистка STITCHED UP HEART: «Использую время карантина для работы над альбомом»
14 фев 2020
:
Новое видео с текстом от STITCHED UP HEART
11 янв 2020
:
Новое видео STITCHED UP HEART
5 янв 2020
:
Видео с текстом от STITCHED UP HEART
15 окт 2019
:
Видео с текстом от STITCHED UP HEART
14 окт 2019
:
Новый трек STITCHED UP HEART
16 сен 2019
:
Новая песня STITCHED UP HEART
23 июл 2019
:
Новая песня STITCHED UP HEART
26 июн 2019
:
Новое видео STITCHED UP HEART
21 июн 2019
:
Видео с текстом от STITCHED UP HEART
1 май 2019
:
Фронтмен GODSMACK выступил с STITCHED UP HEART
13 апр 2019
:
Новая песня STITCHED UP HEART
16 ноя 2016
:
Новое видео STITCHED UP HEART
16 ноя 2016
:
Новое видео STITCHED UP HEART
1 июл 2016
:
Акустика от STITCHED UP HEART
17 июн 2016
:
Дебютный альбом STITCHED UP HEART доступен для прослушивания
9 июн 2016
:
STITCHED UP HEART исполнили хит AMY WINEHOUSE
26 май 2016
:
Новое видео STITCHED UP HEART
1 окт 2015
:
Новое видео STITCHED UP HEART
сегодня
Новое видео STITCHED UP HEART
SICK SICK SICK ft. Eyes Set To Kill & Lauren Babic, новое видео STITCHED UP HEART, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
(
1
)
9 дек 2025
Corpsegrinder04
Стандартное говно в два притопа три прихлопа. И дама на транса гниющего похожа из за обилия росписи.
просмотров: 164
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).