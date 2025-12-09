Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 40
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 21
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 40
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 21
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
[= ||| все новости группы



*

Stitched Up Heart

*



9 дек 2025 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

31 июл 2024 : 		 У STITCHED UP HEART есть 20 песен

8 дек 2023 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за вами!»

28 сен 2023 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в металле будет 50 на 50»

21 сен 2023 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Документальный фильм METALLICA очень честный!»

8 сен 2023 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

22 авг 2023 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART о критике в социальных сетях

12 авг 2023 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

7 июл 2023 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

18 май 2023 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

24 янв 2021 : 		 STITCHED UP HEART выпустят расширенную версию последнего альбома

30 окт 2020 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

20 окт 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Сдвиги есть, но работы еще много»

16 июл 2020 : 		 STITCHED UP HEART нервничают из-за концерта

12 май 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Некоторые группы по-прежнему против туров с командами, в которых есть женщины»

4 май 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Если мне скажут выбирать между концертами и спасением жизни, я выберу второе»

1 апр 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Мы хотели попробовать что-то новое»

31 мар 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Использую время карантина для работы над альбомом»

14 фев 2020 : 		 Новое видео с текстом от STITCHED UP HEART

11 янв 2020 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

5 янв 2020 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

15 окт 2019 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

14 окт 2019 : 		 Новый трек STITCHED UP HEART

16 сен 2019 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

23 июл 2019 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

26 июн 2019 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео STITCHED UP HEART



zoom
SICK SICK SICK ft. Eyes Set To Kill & Lauren Babic, новое видео STITCHED UP HEART, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 дек 2025
Corpsegrinder04
Стандартное говно в два притопа три прихлопа. И дама на транса гниющего похожа из за обилия росписи.
просмотров: 164

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом