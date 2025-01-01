все новости группы







Shine

Польша

-

-





9 дек 2025 : Новое видео SHINE



сегодня



Новое видео SHINE



Wrath of the Hamme, новое видео SHINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Wrathcult", релиз которого намечен на тридцатое января:



1. Ancient Chaos

2. The Lamb Against The Wolf

3. Kneel Before the Serpent

4. Oddajcie Co Moje

5. The Cult Of Oak

6. The Horror Of The Night

7. Witch’s Prophecies

8. Wrath Of The Hammer

9. The Necklace With Runes

10. Ancient Spirit







+0 -0



просмотров: 108

