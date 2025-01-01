Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 40
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 21
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Shine

Страна
PolandПольша
Стиль
Сайт
9 дек 2025 : 		 Новое видео SHINE
Wrath of the Hamme, новое видео SHINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Wrathcult", релиз которого намечен на тридцатое января:

1. Ancient Chaos
2. The Lamb Against The Wolf
3. Kneel Before the Serpent
4. Oddajcie Co Moje
5. The Cult Of Oak
6. The Horror Of The Night
7. Witch’s Prophecies
8. Wrath Of The Hammer
9. The Necklace With Runes
10. Ancient Spirit




просмотров: 108

