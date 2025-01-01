Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 41
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 21
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 41
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 21
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
[= ||| все новости группы



*

Ancient Settlers

*



9 дек 2025 : 		 Новое видео ANCIENT SETTLERS

20 июн 2024 : 		 Видео с текстом от ANCIENT SETTLERS

8 май 2024 : 		 Новое видео ANCIENT SETTLERS

18 апр 2024 : 		 Новая песня ANCIENT SETTLERS

23 мар 2024 : 		 Новое видео ANCIENT SETTLERS

7 мар 2024 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ANCIENT SETTLERS

9 фев 2024 : 		 Новый альбом ANCIENT SETTLERS выйдет весной

6 апр 2023 : 		 Новое видео ANCIENT SETTLERS

19 фев 2023 : 		 Новое видео ANCIENT SETTLERS

31 мар 2022 : 		 Новое видео ANCIENT SETTLERS

9 мар 2022 : 		 Новое видео ANCIENT SETTLERS

9 фев 2022 : 		 Новое видео ANCIENT SETTLERS

4 фев 2021 : 		 Новая песня ANCIENT SETTLERS
| - |

|||| сегодня

Новое видео ANCIENT SETTLERS



zoom
Die Around Me, новое видео ANCIENT SETTLERS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР “Autumnus (Revisited)”, выпущенного 28 ноября.



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 104

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом