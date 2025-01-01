×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ...
40
Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»
35
Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA
21
Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance
18
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN...
17
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ...
40
Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»
35
Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA
21
Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance
18
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN...
17
все новости группы
Soen
Швеция
Progressive Metal
http://soenmusic.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/soenmusic
Facebook:
https://www.facebook.com/SoenMusic
9 дек 2025
:
Новое видео SOEN
5 ноя 2025
:
Видео с текстом от SOEN
17 сен 2025
:
Новое видео SOEN
22 мар 2024
:
Новое видео SOEN
6 сен 2023
:
Новое видео SOEN
22 авг 2023
:
Новое видео SOEN
12 июл 2023
:
Новое видео SOEN
31 май 2023
:
Новое видео SOEN
25 ноя 2022
:
SOEN переиздают первые альбомы
16 ноя 2022
:
Новое видео SOEN
13 окт 2022
:
Кавер-версия SLIPKNOT от SOEN
1 сен 2022
:
Новое видео SOEN
24 янв 2022
:
Новая песня SOEN
29 июл 2021
:
Новые песни SOEN
5 мар 2021
:
Обучающее видео от SOEN
22 янв 2021
:
Новое видео SOEN
14 дек 2020
:
Новое видео SOEN
2 дек 2020
:
Новый альбом SOEN выйдет зимой
6 мар 2019
:
Новое видео SOEN
18 янв 2019
:
Новое видео SOEN
7 дек 2018
:
Новое видео SOEN
17 ноя 2018
:
Новая песня SOEN
6 ноя 2018
:
Новый альбом SOEN выйдет зимой
12 сен 2018
:
Фрагмент переиздания SOEN
31 июл 2018
:
Альбом SOEN "Lykaia" будет переиздан с бонус-треками
23 фев 2017
:
Новое видео SOEN
14 фев 2017
:
MARTIN LOPEZ исключил возможность возвращения в OPETH или AMON AMARTH
21 янв 2017
:
Новое видео SOEN
18 дек 2016
:
Новая песня SOEN
1 ноя 2016
:
Новый альбом SOEN выйдет зимой
12 сен 2015
:
Видео с концерта SOEN
27 фев 2015
:
Видео с текстом от SOEN
25 ноя 2014
:
Новое видео SOEN
30 сен 2014
:
Новое видео SOEN
11 сен 2014
:
Новый альбом SOEN выйдет в ноябре
26 фев 2013
:
Дебютный альбом SOEN выйдет летом
4 апр 2012
:
Новое видео SOEN
24 фев 2012
:
Новое видео SOEN
2 фев 2012
:
Новое видео SOEN
10 янв 2012
:
Новая песня SOEN
19 ноя 2011
:
Предварительный трек-лист нового альбома SOENSOEN
16 ноя 2011
:
SOEN на SPINEFARM RECORDS
17 окт 2010
:
Новая песня SOEN
28 май 2010
:
Бывший ударник OPETH и басист SADUS в новом проекте SOEN
сегодня
Новое видео SOEN
“Discordia”, новое видео группы SOEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Reliance, выход которого намечен на 16 января на Silver Lining Music:
“Primal”
“Mercenary”
“Discordia”
“Axis”
“Huntress”
“Unbound”
“Indifferent”
“Drifter”
“Draconian”
“Vellichor”
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 17
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет