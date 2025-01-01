сегодня



Новое видео SOEN



“Discordia”, новое видео группы SOEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Reliance, выход которого намечен на 16 января на Silver Lining Music:



“Primal”

“Mercenary”

“Discordia”

“Axis”

“Huntress”

“Unbound”

“Indifferent”

“Drifter”

“Draconian”

“Vellichor”







