сегодня



TONY IOMMI собрал 50,000 фунтов



TONY IOMMI опубликовал следующее сообщение:



«Огромное спасибо всем, кто купил билеты на мой розыгрыш гитар за последние несколько недель. Вместе вы собрали более 50 000 фунтов стерлингов для благотворительного фонда Heartlands Hospital. Это невероятное достижение, которое стало возможным только благодаря всем вам!»











