сегодня



THREE DAYS GRACE стали первыми



THREE DAYS GRACE вновь стали первыми в чартах Billboard Mainstream Rock — песня "Kill Me Fast" стала 20 в активе коллектива, которая достигла высшей позиции.



«Мы хотим поблагодарить всех на радио и особенно всех наших фэнов, которые поддерживали нас в этом невероятном путешествии. 20 записей, занявших первые места, — это свидетельство ваших заслуг. Вы оставались с нами на протяжении всего нашего пути, каждого риффа, каждого крика. Мы не относимся к этому легкомысленно, но лучшее еще впереди!»







