сегодня



GORGUTS начнут запись весной



Luc Lemay в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым материалом GORGUTS:



«Я говорил себе, что как только мы вернемся из тура [по Северной Америке] CANNIBAL [CORPSE], в котором мы участвовали [с MAYHEM и BLOOD INCANTATION] два года назад, "я снова начну сочинять". И я реально был в нужном настроении и чувствовал, что у меня есть что-то для этого... И я немного ломаю себе голову — зачем я делаю такие перерывы? Но иногда мой разум просто не в состоянии творить. Мне нравится делать миллион вещей постоянно. Но когда мы вернулись из тура CANNIBAL, я начал [думать]: "Ладно. Каким был бы стиль этой пластинки?" Итак, я пытался создать новую эстетику, но просто не смог найти ничего интересного, что могло бы меня заинтересовать. И тогда я подумал: "Эй, а что, если я возьму ингредиенты со всех записей?", Потому что я не [писал] риффов с тремоло и трэшевыми битами со времен "Erosion [Of Sanity]" [1993 года]. Это долгий срок. Так что насчет того, чтобы снова написать подобные риффы? А потом я начал смешивать их с диссонирующими риффами и всем прочим, и тогда, ого, получилось что-то действительно новое. Группу узнаешь сразу, но пластинка сильно отличается от всех остальных записей. Таким был творческий процесс при создании этого альбома. Так что я очень им доволен».



Что касается того, когда группа может прийти в студию, чтобы начать запись нового альбома, он ответил:



«Возможно, мы можем начать в марте или что-то в этом роде. Нам еще нужно обсудить. Но музыка, вся музыка уже давно написана. И это отнимает у меня много времени. Мне приходится много читать, чтобы найти концепцию, потому что мне нравится делать концептуальные записи. Поэтому мне потребовалось много времени, чтобы найти подходящую тему. Но как раз перед этим туром я наткнулся на несколько тем и подумал: "Это очень интересно". С тех пор я думал о них. Итак, я выбрал тему, которую хотел. Она меня очень вдохновила. Поэтому, думаю, что будет круто!»







