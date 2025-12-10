Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 46
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Новости
TOP5
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 46
*

Gorguts

*



10 дек 2025 : 		 GORGUTS начнут запись весной

4 июл 2025 : 		 Новый альбом GORGUTS выйдет в 2026

13 дек 2023 : 		 GORGUTS сменили ударника

22 окт 2023 : 		 GORGUTS начнут работу уже осенью

9 дек 2022 : 		 GORGUTS возвращаются на сцену

13 апр 2016 : 		 GORGUTS стали жертвами вандализма

7 апр 2016 : 		 Новая песня GORGUTS

25 фев 2016 : 		 Новый ЕР GORGUTS выйдет в мае

20 авг 2015 : 		 Новый альбом GORGUTS будет состоять из одного трека

11 фев 2015 : 		 Переиздание GORGUTS выйдет в апреле

9 апр 2014 : 		 GORGUTS выпустят бокс-сет

18 мар 2014 : 		 GORGUTS расстались с ударником

30 авг 2013 : 		 Новый альбом GORGUTS доступен для прослушивания

27 авг 2013 : 		 Новая песня GORGUTS

30 июл 2013 : 		 Новая песня GORGUTS

11 июл 2013 : 		 Новая песня GORGUTS

21 июн 2013 : 		 Видео с текстом от GORGUTS

19 июн 2013 : 		 Обложка нового альбома GORGUTS

5 июн 2013 : 		 Новый альбом GORGUTS выйдет в июне

6 фев 2013 : 		 GORGUTS на SEASON OF MIST

7 мар 2012 : 		 Видео с выступления GORGUTS

29 дек 2011 : 		 Альбом GORGUTS выйдет на виниле

28 фев 2011 : 		 Лидер GORGUTS о новом альбоме

27 янв 2011 : 		 Альбомы GORGUTS выйдут на виниле

27 май 2010 : 		 GORGUTS работают над новым альбомом

24 мар 2010 : 		 Семплы новой песни GORGUTS
GORGUTS начнут запись весной



Luc Lemay в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым материалом GORGUTS:

«Я говорил себе, что как только мы вернемся из тура [по Северной Америке] CANNIBAL [CORPSE], в котором мы участвовали [с MAYHEM и BLOOD INCANTATION] два года назад, "я снова начну сочинять". И я реально был в нужном настроении и чувствовал, что у меня есть что-то для этого... И я немного ломаю себе голову — зачем я делаю такие перерывы? Но иногда мой разум просто не в состоянии творить. Мне нравится делать миллион вещей постоянно. Но когда мы вернулись из тура CANNIBAL, я начал [думать]: "Ладно. Каким был бы стиль этой пластинки?" Итак, я пытался создать новую эстетику, но просто не смог найти ничего интересного, что могло бы меня заинтересовать. И тогда я подумал: "Эй, а что, если я возьму ингредиенты со всех записей?", Потому что я не [писал] риффов с тремоло и трэшевыми битами со времен "Erosion [Of Sanity]" [1993 года]. Это долгий срок. Так что насчет того, чтобы снова написать подобные риффы? А потом я начал смешивать их с диссонирующими риффами и всем прочим, и тогда, ого, получилось что-то действительно новое. Группу узнаешь сразу, но пластинка сильно отличается от всех остальных записей. Таким был творческий процесс при создании этого альбома. Так что я очень им доволен».

Что касается того, когда группа может прийти в студию, чтобы начать запись нового альбома, он ответил:

«Возможно, мы можем начать в марте или что-то в этом роде. Нам еще нужно обсудить. Но музыка, вся музыка уже давно написана. И это отнимает у меня много времени. Мне приходится много читать, чтобы найти концепцию, потому что мне нравится делать концептуальные записи. Поэтому мне потребовалось много времени, чтобы найти подходящую тему. Но как раз перед этим туром я наткнулся на несколько тем и подумал: "Это очень интересно". С тех пор я думал о них. Итак, я выбрал тему, которую хотел. Она меня очень вдохновила. Поэтому, думаю, что будет круто!»




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

10 дек 2025
gravitgroove
быть может, эта форма гитары удобная (оригинальная такая была, кажется, у Dean и BC. Rich, но выглядит ущербно до тошноты. Полная визуальная безвкусица, туды его в качель.
10 дек 2025
Corpsegrinder04
gravitgroove, а мне нравился всегда у Шульдинера B.C Rich Stealf. У меня даже реплика была в своё время корейская, когда играл на гитаре в молодые годы. Один звукоснимающий хамбейкер и одна ручка регулировки громкости. Простой и чёткий минимализм. Единственная проблема - у неё легкая дека. Гриф конечно не перевешивает, но чувствуется определённый дискомфорт. Поменял потом на серийный корейский Ibanez rg 321.
Кстати очень удобно сидя играть на ней. В отличии от той же Стрелы.
У дедушки на фотке кстати не Stealf. У стелфа струны к деке через бридж крепятся. И я 7-ми струнных стелфов не видел никогда, хотя не удивлюсь если и такие сейчас появились.
