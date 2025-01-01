Arts
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 46
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Graham Bonnet Band

*



10 дек 2025 : 		 GRAHAM BONNET продолжает рассказы про дуэт с вокалистом IRON MAIDEN

23 ноя 2025 : 		 GRAHAM BONNET: «BRUCE DICKINSON уже записал партии для нашего дуэта»

13 окт 2025 : 		 Кавер-версия RAINBOW от GRAHAM BONNET BAND

8 июн 2025 : 		 GRAHAM BONNET: «Я привык, что люди постоянно снимают на телефоны»

22 фев 2025 : 		 BRUCE DICKINSON может спеть на новом альбоме GRAHAM BONNET BAND

30 мар 2024 : 		 GRAHAM BONNET и MARTY FRIEDMAN исполнили RAINBOW

23 янв 2024 : 		 GRAHAM BONNET работает с бывшими участниками NEVERMORE

20 июн 2023 : 		 GRAHAM BONNET: «Я понимаю, почему люди поют под фонограмму»

10 фев 2023 : 		 GRAHAM BONNET: «У нас с Jeff'ом Loomis'ом есть шесть песен»

2 окт 2022 : 		 GRAHAM BONNET — об уходе из RAINBOW

29 авг 2022 : 		 GRAHAM BONNET похвалил JOE LYNN'а TURNER'a

24 июл 2022 : 		 GRAHAM BONNET — о знаменитом концерте MSG 1982 года

12 апр 2022 : 		 Новое видео GRAHAM BONNET BAND

8 мар 2022 : 		 Новое видео GRAHAM BONNET BAND

11 июн 2021 : 		 Гитарист ARCH ENEMY в GRAHAM BONNET'S ALCATRAZZ

11 янв 2021 : 		 Don Airey на новом альбом GRAHAM BONNET BAND

6 июн 2020 : 		 PHIL DEMMEL GRAHAM BONNET, JOHN TEMPESTA, JOEY VERA исполняют песню MSG

27 ноя 2019 : 		 GRAHAM BONNET в Metal Hall Of Fame

28 сен 2019 : 		 GRAHAM BONNET перенесет операцию

15 июл 2019 : 		 Видео с выступления GRAHAM BONNET BAND

15 июл 2019 : 		 Концертное видео GRAHAM BONNET BAND

31 май 2019 : 		 Концертное видео GRAHAM BONNET BAND

4 окт 2018 : 		 Концертное видео GRAHAM BONNET BAND

25 сен 2018 : 		 GRAHAM BONNET вспоминает фестиваль MONSTERS OF ROCK

28 июл 2018 : 		 Новое видео GRAHAM BONNET BAND

21 июн 2018 : 		 Новая песня GRAHAM BONNET BAND
GRAHAM BONNET продолжает рассказы про дуэт с вокалистом IRON MAIDEN



GRAHAM BONNET в недавнем эпизоде "Talk Louder" вновь коснулся темы будущего дуэта с вокалистом IRON MAIDEN:

«Он записал свой вокал пару месяцев назад назад. Он исполнил последний куплет песни, часть перед припевом, а затем припев. А после этого он импровизировал. Мне осталось записать первый куплет с припевом и затем припев. Так что у меня есть своя часть работы. Мы ещё не закончили. Мы только собираем новое оборудование для студии. И, кажется, у нас будет новый микрофон, чего я с нетерпением жду».

BONNET добавил, что песня, в записи которой участвует BRUCE, называется «The Fifth Force Of Nature»:

«Это размышление о том, является ли это [пятая сила природы] реальностью. Об этом в основном и идёт речь».

Считается, что существует четыре известных силы, которые взаимодействуют с материей: гравитация, электромагнетизм, сильные и слабые ядерные силы. Но некоторые исследователи утверждают, что они нашли доказательства существования пятой силы, которая может значительно расширить наше понимание Вселенной.

Graham добавил:

«Кое-кто действительно считает, что существует пятая сила природы, и некоторые учёные пытаются построить машину, которая это докажет. Я посмотрел, и это правда. Они действительно этим занимаются. Звучит смешно, я знаю, но они считают, что нами манипулирует что-то ещё или что нас даже нет, и это меня чертовски пугает».




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
