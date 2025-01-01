сегодня



GRAHAM BONNET продолжает рассказы про дуэт с вокалистом IRON MAIDEN



GRAHAM BONNET в недавнем эпизоде "Talk Louder" вновь коснулся темы будущего дуэта с вокалистом IRON MAIDEN:



«Он записал свой вокал пару месяцев назад назад. Он исполнил последний куплет песни, часть перед припевом, а затем припев. А после этого он импровизировал. Мне осталось записать первый куплет с припевом и затем припев. Так что у меня есть своя часть работы. Мы ещё не закончили. Мы только собираем новое оборудование для студии. И, кажется, у нас будет новый микрофон, чего я с нетерпением жду».



BONNET добавил, что песня, в записи которой участвует BRUCE, называется «The Fifth Force Of Nature»:



«Это размышление о том, является ли это [пятая сила природы] реальностью. Об этом в основном и идёт речь».



Считается, что существует четыре известных силы, которые взаимодействуют с материей: гравитация, электромагнетизм, сильные и слабые ядерные силы. Но некоторые исследователи утверждают, что они нашли доказательства существования пятой силы, которая может значительно расширить наше понимание Вселенной.



Graham добавил:



«Кое-кто действительно считает, что существует пятая сила природы, и некоторые учёные пытаются построить машину, которая это докажет. Я посмотрел, и это правда. Они действительно этим занимаются. Звучит смешно, я знаю, но они считают, что нами манипулирует что-то ещё или что нас даже нет, и это меня чертовски пугает».







