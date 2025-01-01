Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 44
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 44
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
[= ||| все новости группы



*

Bill Ward

*



10 дек 2025 : 		 BILL WARD: «Lars Ulrich — бл*ий барабанщик!»

26 ноя 2025 : 		 BILL WARD о Митче Митчелле: «Он был одним из тех, кто повлиял на меня»

24 ноя 2025 : 		 JOHNNY KELLY: «Проект BILL WARD с членами TYPE O NEGATIVE обязательно выйдет»

30 июн 2025 : 		 BILL WARD готовит два альбома

21 дек 2024 : 		 BILL WARD поддержал NICKO MCBRAIN

31 окт 2024 : 		 BILL WARD представил новый стих

25 июл 2024 : 		 BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH

26 фев 2024 : 		 BILL WARD представил новый стих

14 фев 2024 : 		 BILL WARD представил новый стих

3 фев 2024 : 		 BILL WARD представил новый стих

4 янв 2024 : 		 BILL WARD поделился новостями из студии

21 ноя 2023 : 		 BILL WARD представил новый стих

29 окт 2023 : 		 BILL WARD представил новый стих

11 май 2022 : 		 BILL WARD поблагодарил за поздравления с днём рождения

30 мар 2022 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA — о BILL'е WARD'е

15 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о BILL'е WARD'е

17 янв 2022 : 		 BILL WARD больше не держит зла

28 окт 2021 : 		 BILL WARD представил новые стихи

27 авг 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

16 июл 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

17 июн 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

19 май 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

14 апр 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

16 мар 2021 : 		 BILL WARD пишет автобиографию

19 фев 2021 : 		 BILL WARD представил первое полотно за пять лет

24 янв 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BILL WARD: «Lars Ulrich — бл*ий барабанщик!»



zoom
BILL WARD в своем декабрьском шоу после песни Enter Sandman поделился своим мнением относительно Lars'a:

«Во-первых, мне всегда хочется обнять Lars'a. [Смеётся]. Я недавно был с ним на мероприятии "Back To The Beginning", и я очень рад, что мы смогли провести время вместе раньше, когда мы готовились к последнему шоу BLACK SABBATH, и мы разговаривали, я думаю, около часа без перерыва. Когда мы с ним начинаем разговаривать, это немного похоже на моё общение с Johnny Kelly из TYPE O NEGATIVE, если честно. На самом деле это можно сказать обо всех барабанщиках, которых я встречаю. Но мы всё время крепко обнимались. И мы многое пережили вместе. У нас много общего. Мы друг друга очень уважаем. Я знаю, что он большой поклонник BLACK SABBATH, а я большой поклонник METALLICA. Я просто обожаю METALLICA. Мне нравится игра Lars'a на барабанах. Он нашёл себя, как и все участники группы, они нашли свою нишу или своё место, в котором они могут существовать и доминировать в тяжёлом металле.

Когда я впервые встретил их, они все были очень молоды. Думаю, я впервые встретил Lars'a, когда ему было около 18 лет, максимум 19. Итак, они создали своё собственное общество и музыкальный жанр, который принадлежит только им. И название METALLICA очень классное.

Lars Ulrich — блестящий барабанщик. Он настойчив, он много работает. Я видел, как он много работает. А ещё он хороший человек. И опять же, я не знаю, что такое с этими чёртовыми барабанщиками, но они все болтают — они много говорят — и поэтому, когда мы встречаемся, он всё время говорит, а я пытаюсь найти момент, когда он замолкает, чтобы передохнуть, и пытаюсь вставить слово.

Я его очень люблю. Когда я обнимаю его, он может оставаться в этом положении вечно. Я люблю его семью. Я люблю его игру. Он один из лучших людей, кого я только знаю».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 41

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом