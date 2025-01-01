сегодня



BILL WARD: «Lars Ulrich — бл*ий барабанщик!»



BILL WARD в своем декабрьском шоу после песни Enter Sandman поделился своим мнением относительно Lars'a:



«Во-первых, мне всегда хочется обнять Lars'a. [Смеётся]. Я недавно был с ним на мероприятии "Back To The Beginning", и я очень рад, что мы смогли провести время вместе раньше, когда мы готовились к последнему шоу BLACK SABBATH, и мы разговаривали, я думаю, около часа без перерыва. Когда мы с ним начинаем разговаривать, это немного похоже на моё общение с Johnny Kelly из TYPE O NEGATIVE, если честно. На самом деле это можно сказать обо всех барабанщиках, которых я встречаю. Но мы всё время крепко обнимались. И мы многое пережили вместе. У нас много общего. Мы друг друга очень уважаем. Я знаю, что он большой поклонник BLACK SABBATH, а я большой поклонник METALLICA. Я просто обожаю METALLICA. Мне нравится игра Lars'a на барабанах. Он нашёл себя, как и все участники группы, они нашли свою нишу или своё место, в котором они могут существовать и доминировать в тяжёлом металле.



Когда я впервые встретил их, они все были очень молоды. Думаю, я впервые встретил Lars'a, когда ему было около 18 лет, максимум 19. Итак, они создали своё собственное общество и музыкальный жанр, который принадлежит только им. И название METALLICA очень классное.



Lars Ulrich — блестящий барабанщик. Он настойчив, он много работает. Я видел, как он много работает. А ещё он хороший человек. И опять же, я не знаю, что такое с этими чёртовыми барабанщиками, но они все болтают — они много говорят — и поэтому, когда мы встречаемся, он всё время говорит, а я пытаюсь найти момент, когда он замолкает, чтобы передохнуть, и пытаюсь вставить слово.



Я его очень люблю. Когда я обнимаю его, он может оставаться в этом положении вечно. Я люблю его семью. Я люблю его игру. Он один из лучших людей, кого я только знаю».







