BAD BRAINS на TRUST RECORDS



BAD BRAINS сообщили о заключении контракта с лейблом TRUST RECORDS



Jenifer: «После более чем 40 лет работы над созданием духа PMA с помощью нашего бренда прогрессивного панк-рока, известного как хардкор, я рад, что BAD BRAINS будут с нами в Trust и в нашем постоянном стремлении сохранить BAD BRAINS в сердцах и умах наших поклонников, когда мы вступим в новый этап. Любовь и знание Trust о BAD BRAINS и верность идеалам PMA делают их идеальной парой для сотрудничества, поскольку мы продолжаем развивать историю BAD BRAINS. Следите за новостями, чтобы узнать, что будет дальше. Только любовь и изрядная доза PMA!»



«Мы основали Trust Records, чтобы продвигать, сохранять и защищать панк- и хардкор музыку и культуру, которая ее окружает», — сказал основатель Trust Records Мэтт Пинкус. «BAD BRAINS — это абсолютная вершина панка и хардкора. Они научили всех нас, как это делать. Для нас огромная честь быть партнерами с Darryl и BAD BRAINS в их культовой работе».







