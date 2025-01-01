Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 44
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Bad Brains

10 дек 2025 : 		 BAD BRAINS на TRUST RECORDS

22 апр 2024 : 		 DAVE GROHL, CHARLIE BENANTE и SCOTT IAN записали кавер-версию BAD BRAINS

16 фев 2024 : 		 DAVE GROHL, CHARLIE BENANTE и SCOTT IAN записали кавер-версию BAD BRAINS

13 авг 2021 : 		 Вокалист BAD BRAINS предлагает NFT

14 сен 2020 : 		 Умер вокалист BAD BRAINS

19 июн 2019 : 		 Фронтмен BAD BRAINS выпустит сольный альбом в октябре

13 фев 2018 : 		 BAD BRAINS работают над новым альбомом

10 июн 2017 : 		 Вокалист LAMB OF GOD присоединился на сцене к BAD BRAINS

12 янв 2017 : 		 Документальный фильм о вокалисте BAD BRAINS

21 окт 2016 : 		 Биография вокалиста BAD BRAINS выйдет зимой

16 мар 2016 : 		 Диагноз вокалиста BAD BRAINS

10 мар 2016 : 		 BAD BRAINS хотят собрать $100,000

11 ноя 2015 : 		 Гитарист BAD BRAINS идет на поправку

5 ноя 2015 : 		 Гитарист BAD BRAINS попал в больницу

10 сен 2013 : 		 Вокалист BAD BRAINS на миньоне ISLANDER

22 янв 2013 : 		 BAD BRAINS выпустили соус

14 ноя 2012 : 		 Новый альбом BAD BRAINS вышел на виниле

9 ноя 2012 : 		 Участники CRO-MAGS, KILLSWITCH ENGAGE, LIVING COLOUR исполнили кавер-версии BAD BRAINS

12 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома BAD BRAINS

26 сен 2012 : 		 Новый альбом BAD BRAINS выйдет в ноябре

10 мар 2011 : 		 BAD BRAINS работают над новым альбомом
BAD BRAINS на TRUST RECORDS



BAD BRAINS сообщили о заключении контракта с лейблом TRUST RECORDS

Jenifer: «После более чем 40 лет работы над созданием духа PMA с помощью нашего бренда прогрессивного панк-рока, известного как хардкор, я рад, что BAD BRAINS будут с нами в Trust и в нашем постоянном стремлении сохранить BAD BRAINS в сердцах и умах наших поклонников, когда мы вступим в новый этап. Любовь и знание Trust о BAD BRAINS и верность идеалам PMA делают их идеальной парой для сотрудничества, поскольку мы продолжаем развивать историю BAD BRAINS. Следите за новостями, чтобы узнать, что будет дальше. Только любовь и изрядная доза PMA!»

«Мы основали Trust Records, чтобы продвигать, сохранять и защищать панк- и хардкор музыку и культуру, которая ее окружает», — сказал основатель Trust Records Мэтт Пинкус. «BAD BRAINS — это абсолютная вершина панка и хардкора. Они научили всех нас, как это делать. Для нас огромная честь быть партнерами с Darryl и BAD BRAINS в их культовой работе».




просмотров: 55

