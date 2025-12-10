Arts
Новости
*

Transatlantic Radio

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео TRANSATLANTIC RADIO



"Wide Awake", новое видео TRANSATLANTIC RADIO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Midnight Transmission", релиз которого намечен на 20 февраля:

1. That's What You Get (For Falling In Love)
2. City Of Angels
3. Wide Awake
4. Fever Dream
5. The Good Times
6. First To Be The Last
7. All For You
8. Against All The Odds
9. Born To Rise

Line Up:
Mattias Osbäck – Lead and background vocals
RJ Ronquillo – Guitar
Victor Brodén – Bass
Fred Kron – Keyboards
Chris Reeve – Drums




КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

10 дек 2025
m
mohnatiy
Трансов осуждаем!
