Новости
Archspire

10 дек 2025 : 		 Новое видео ARCHSPIRE

28 май 2025 : 		 ARCHSPIRE нашли барабанщика

16 май 2022 : 		 ARCHSPIRE стали лучшими в Канаде

31 окт 2021 : 		 Новый альбом ARCHSPIRE доступен для прослушивания

2 окт 2021 : 		 Новое видео ARCHSPIRE

3 сен 2021 : 		 Видео с текстом от ARCHSPIRE

6 авг 2021 : 		 Новое видео ARCHSPIRE

22 янв 2021 : 		 Кулинарное шоу от ARCHSPIRE

17 дек 2020 : 		 ARCHSPIRE завершили запись

30 янв 2020 : 		 Обучающее видео от ARCHSPIRE

27 апр 2019 : 		 Музыка ARCHSPIRE используется в качестве шаблона для разработки искусственного интеллекта, способного создавать дэт-металл

6 ноя 2018 : 		 Обучающее видео от ARCHSPIRE

10 ноя 2017 : 		 Новый альбом ARCHSPIRE доступен для прослушивания

15 сен 2017 : 		 Караоке-видео от ARCHSPIRE

30 авг 2017 : 		 Обучающее видео от ARCHSPIRE

1 апр 2014 : 		 Новая песня ARCHSPIRE

30 янв 2014 : 		 Новый альбом ARCHSPIRE выйдет в апреле

7 мар 2013 : 		 ARCHSPIRE на Season Of Mist
Новое видео ARCHSPIRE



Carrion Ladder, новое видео ARCHSPIRE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'TOO FAST TO DIE':

1. Liminal Cypher
2. Red Goliath
3. Carrion Ladder
4. Anomalous Descent
5. The Vessel
6. Limb of Leviticus
7. Deadbolt the Backward
8. Too Fast to Die




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
