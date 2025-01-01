Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



11 дек 2025 : 		 Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!»

8 дек 2025 : 		 KISS получили награды от Дональда Трампа

5 дек 2025 : 		 Сыновья членов KISS: «Мы — другие!»

1 дек 2025 : 		 Какими будут аватары KISS?

27 ноя 2025 : 		 Участники KISS представляют новое издание Alive!

26 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS: «Я хотел, чтобы Peter и Эйс выступили с группой в Вегасе»

24 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS: «Жизнь полна сюрпризов»

20 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS намекает на новую музыку

18 ноя 2025 : 		 Режиссер фильма о байопике KISS

18 ноя 2025 : 		 BRUCE KULICK выступил с KISS

18 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS о документальном фильме про последний тур группы

12 ноя 2025 : 		 ERIC SINGER выступит с участниками KISS

11 ноя 2025 : 		 Участники KISS выступили вместе

7 ноя 2025 : 		 KISS отметят юбилей Alive!

20 окт 2025 : 		 Юбилейная версия альбома KISS выйдет осенью

14 сен 2025 : 		 PAUL STANLEY назвал пять лучших альбомов KISS

27 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о самой известной песне KISS

25 авг 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Я отказался играть с KISS в Лас-Вегасе»

7 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о трибьют-группах KISS

6 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о смене названия мероприятия KISS

17 июл 2025 : 		 KISS выпустят Alive! в расширенном варианте

10 июл 2025 : 		 'Kiss Army Storms Vegas' превращается в 'Kiss Kruise: Landlocked In Vegas'

19 июн 2025 : 		 Вокалист KISS о первом прощальном

13 июн 2025 : 		 PAUL STANLEY обещает 15 песен на мероприятии KISS

3 июн 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN мог оказаться в KISS

31 май 2025 : 		 PAUL STANLEY: «Это как "Kiss Kruise" без корабля»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!»



TOMMY THAYER в недавнем интервью поделился мнением о встрече с Дональдом Трампом:

«Что ж, очевидно, что у [президента Трампа] очень хороший музыкальный вкус. Вчера вечером у нас было отличное мероприятие, Кеннеди-центр чествовал KISS, George Strait и многих других. И это было главным событием всего нашего года, и для меня было честью и удовольствием быть здесь. Великолепное шоу».

На вопрос, думал ли он когда-нибудь, что получит награду от президента Соединенных Штатов, он ответил:

«Нет. Это большая честь. За последние 50 лет у KISS была великолепная карьера, и для нас большая честь быть здесь и быть частью этого. И президент Трамп проделал фантастическую работу. Сейчас в Кеннеди-центре случилось важное событие. И для меня большая честь быть здесь. И у него хороший музыкальный вкус. Без сомнения».

На вопрос о том, что он думает о работе Трампа во время его второго президентского срока, Tommy ответил:

«Я думаю, он делает фантастическую работу. Я считаю, что это тяжелая работа во многих отношениях, [и] у всех разные точки зрения на события, но я также думаю, что он отлично справляется со своей работой».

После того, как ведущая отметила, что "музыка объединяет всех" и что "среди поклонников KISS есть как демократы, так и республиканцы", Tommy согласился с ней.

«Что ж, это правда. Музыка — это язык всех людей. И это то, что было замечательным прошлым вечером. Не имело значения, откуда вы приехали. Это была просто отличная вечеринка, мы хорошо провели время. На лицах у всех были улыбки, и все просто наслаждались мероприятием».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 138

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом