Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!»



TOMMY THAYER в недавнем интервью поделился мнением о встрече с Дональдом Трампом:



«Что ж, очевидно, что у [президента Трампа] очень хороший музыкальный вкус. Вчера вечером у нас было отличное мероприятие, Кеннеди-центр чествовал KISS, George Strait и многих других. И это было главным событием всего нашего года, и для меня было честью и удовольствием быть здесь. Великолепное шоу».



На вопрос, думал ли он когда-нибудь, что получит награду от президента Соединенных Штатов, он ответил:



«Нет. Это большая честь. За последние 50 лет у KISS была великолепная карьера, и для нас большая честь быть здесь и быть частью этого. И президент Трамп проделал фантастическую работу. Сейчас в Кеннеди-центре случилось важное событие. И для меня большая честь быть здесь. И у него хороший музыкальный вкус. Без сомнения».



На вопрос о том, что он думает о работе Трампа во время его второго президентского срока, Tommy ответил:



«Я думаю, он делает фантастическую работу. Я считаю, что это тяжелая работа во многих отношениях, [и] у всех разные точки зрения на события, но я также думаю, что он отлично справляется со своей работой».



После того, как ведущая отметила, что "музыка объединяет всех" и что "среди поклонников KISS есть как демократы, так и республиканцы", Tommy согласился с ней.



«Что ж, это правда. Музыка — это язык всех людей. И это то, что было замечательным прошлым вечером. Не имело значения, откуда вы приехали. Это была просто отличная вечеринка, мы хорошо провели время. На лицах у всех были улыбки, и все просто наслаждались мероприятием».







