Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
[= ||| все новости группы



*

The Who

*



11 дек 2025 : 		 ROGER DALTREY посвящен в рыцари

14 ноя 2025 : 		 Гитаристу THE WHO интересно использовать искусственный интеллект

14 сен 2025 : 		 Вскрытие THE WHO

7 сен 2025 : 		 RUDY SARZO, BRAD GILLIS и TOMMY ALDRIDGE записали кавер-версию THE WHO

2 сен 2025 : 		 71 нереализованный трек от THE WHO

17 июн 2025 : 		 Вокалиста THE WHO посвятили в рыцари

17 апр 2025 : 		 THE WHO уволили барабанщика?

3 апр 2025 : 		 Видео с выступления THE WHO

29 окт 2024 : 		 THE WHO «что-то готовят» на 2025

6 окт 2024 : 		 12 марок THE WHO

27 июн 2024 : 		 PETE TOWNSHEND: «THE WHO вообще никогда не зарабатывали на гребаных пластинках!»

28 мар 2024 : 		 ROGER DALTREY с друзьями прошелся по Baba'м

27 мар 2024 : 		 Гитарист THE WHO: «AC/DC выпустили 50 альбомов, но все их альбомы были одинаковыми»

21 янв 2024 : 		 Концертный релиз THE WHO выйдет весной

16 янв 2024 : 		 ROGER DALTREY о будущем THE WHO

12 дек 2023 : 		 Что готовит THE WHO будущее?

30 окт 2023 : 		 Новые релизы THE WHO выйдут в феврале

29 июл 2023 : 		 Шинейд О'Коннор выступает с THE WHO

19 июл 2023 : 		 Новый бокс-сет THE WHO выйдет осенью

29 мар 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE WHO

13 мар 2023 : 		 ROGER DALTREY — о выпуске нового альбома THE WHO: «А есть ли смысл?»

5 мар 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE WHO

12 фев 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE WHO

1 ноя 2022 : 		 Новое видео басиста THE WHO

13 май 2022 : 		 Переиздания THE WHO выйдет летом

10 май 2022 : 		 Видео полного выступления THE WHO
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ROGER DALTREY посвящен в рыцари



zoom
ROGER DALTREY был посвящен в рыцари принцем Уэльским во время церемонии инвеституры в королевской резиденции в Виндзорском замке в Виндзоре, Великобритания, 10 декабря. 81-летний певец был удостоен награды за свои заслуги в благотворительности после того, как в июне был включен в список почетных гостей по случаю дня рождения короля.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 117

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом