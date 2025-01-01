сегодня



ROGER DALTREY посвящен в рыцари



ROGER DALTREY был посвящен в рыцари принцем Уэльским во время церемонии инвеституры в королевской резиденции в Виндзорском замке в Виндзоре, Великобритания, 10 декабря. 81-летний певец был удостоен награды за свои заслуги в благотворительности после того, как в июне был включен в список почетных гостей по случаю дня рождения короля.







