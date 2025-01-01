сегодня



SHARON OSBOURNE о последних словах Оззи



SHARON OSBOURNE в программе "Piers Morgan Uncensored" рассказала о последних словах Оззи:



«Он всю ночь ходил в туалет, и было где-то 4.30, и он сказал: "Просыпайся". Я ответила: "Я уже проснулась, черт возьми. Ты меня разбудил". И он говорит: "Поцелуй меня". А потом добавил: "Обними меня покрепче".



Я не перестаю задаваться вопросом, должна ли я была это сделать, могла ли я это сделать? Если бы только я сказала ему, что люблю его больше. Если бы только я держала его крепче. Он спустился вниз, позанимался 20 минут и скончался.



У него случился сердечный приступ.



Я побежала вниз, он был там, его пытались реанимировать, а я такая:



"Не надо, просто оставь его. Оставь его. Вы не сможете. Он ушел".



Я сразу поняла, что он ушел. И они пытались и пытались, а потом они доставили его на вертолете в больницу, они пытались и сказали: "Он умер. Просто оставьте его"».



Во время того же разговора Sharon сказала, что Оззи знал, что его жизнь близка к концу, и что врач сказал ему, что если он выступит со своим запланированным финальным концертом, то "не переживет этого", но он все равно настоял на том, чтобы отыграть это шоу.







