Новости
11 дек 2025 : 		 SHARON OSBOURNE о последних словах Оззи

6 дек 2025 : 		 GEEZER BUTLER об Оззи: «Тебя будут помнить вечно!»

5 дек 2025 : 		 Аэропорт Бирмингема не будет носить имя Оззи Осборна

3 дек 2025 : 		 Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance

27 ноя 2025 : 		 Новая коллекция LUGZ x OZZY OSBOURNE

14 ноя 2025 : 		 SHARON OSBOURNE: «Мы собрали 11 миллионов на благотворительность»

13 ноя 2025 : 		 Семья OSBOURNE впервые собралась на публике

9 ноя 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Оззи хотел записать новый альбом»

9 ноя 2025 : 		 Участники LAMB OF GOD, FEAR FACTORY, CLUTCH, CROWBAR почтили память Оззи

6 ноя 2025 : 		 GUS G.: «Смерть Оззи меня шокировала»

29 окт 2025 : 		 NIKKI SIXX хвалит фильм об Оззи

26 окт 2025 : 		 Сын Оззи Осборна о последнем концерте отца: «Он был очень счастлив»

25 окт 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа смог проститься с поклонниками»

23 окт 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Для меня стало шоком, как плохо Оззи выглядел»

19 окт 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN об Оззи

16 окт 2025 : 		 “Back To The Beginning” станет ежегодным?

13 окт 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Не думал, что Оззи так быстро уйдет»

5 окт 2025 : 		 Оззи Осборном о финальном шоу: «Это были не похороны, а праздник!»

1 окт 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

30 сен 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Тактичности научил меня Оззи»

19 сен 2025 : 		 AL PITRELLI: «Меня рассматривали в состав OZZY OSBOURNE»

18 сен 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

18 сен 2025 : 		 Кавер-версия хита OZZY OSBOURNE от BRASS AGAINST

15 сен 2025 : 		 Шэрон Осборн поблагдарила поклонников Оззи Осборна за поддержку

10 сен 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN объяснил, почему не был на финальном шоу Оззи

9 сен 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Оззи был для нас крёстным отцом»
SHARON OSBOURNE о последних словах Оззи



SHARON OSBOURNE в программе "Piers Morgan Uncensored" рассказала о последних словах Оззи:

«Он всю ночь ходил в туалет, и было где-то 4.30, и он сказал: "Просыпайся". Я ответила: "Я уже проснулась, черт возьми. Ты меня разбудил". И он говорит: "Поцелуй меня". А потом добавил: "Обними меня покрепче".

Я не перестаю задаваться вопросом, должна ли я была это сделать, могла ли я это сделать? Если бы только я сказала ему, что люблю его больше. Если бы только я держала его крепче. Он спустился вниз, позанимался 20 минут и скончался.

У него случился сердечный приступ.

Я побежала вниз, он был там, его пытались реанимировать, а я такая:

"Не надо, просто оставь его. Оставь его. Вы не сможете. Он ушел".

Я сразу поняла, что он ушел. И они пытались и пытались, а потом они доставили его на вертолете в больницу, они пытались и сказали: "Он умер. Просто оставьте его"».

Во время того же разговора Sharon сказала, что Оззи знал, что его жизнь близка к концу, и что врач сказал ему, что если он выступит со своим запланированным финальным концертом, то "не переживет этого", но он все равно настоял на том, чтобы отыграть это шоу.




