GENE SIMMONS: «Артисты на радио бесправнее рабов»

все новости группы
США
24 авг 2024 :
Видео с выступления GENE SIMMONS
5 авг 2024 :
Видео полного выступления GENE SIMMONS
31 июл 2024 :
GENE SIMMONS открыл тур в Европе
5 июл 2024 :
GENE SIMMONS исполнил VAN HALEN
17 июн 2024 :
GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работать не будет!»
15 июн 2024 :
GENE SIMMONS: «С сольной группой я зарабатываю больше, чем с KISS»
11 июн 2024 :
GENE SIMMONS присоединился на сцене к CHEVY METAL
10 июн 2024 :
PAUL STANLEY: «GENE SIMMONS всегда признаёт свою неправоту»
27 май 2024 :
GENE SIMMONS о комплименте от JIMMY PAGE'a
2 май 2024 :
GENE SIMMONS BAND исполнили песни KISS, LED ZEPPELIN
24 апр 2024 :
GENE SIMMONS и TOMMY THAYER исполнили KISS
21 апр 2024 :
GENE SIMMONS сыграет в ресторане
15 фев 2024 :
SEBASTIAN BACH о том, как KISS повлияли на его жизнь
3 дек 2023 :
DESMOND CHILD: «GENE SIMMONS назвал меня песенным доктором, чтобы не говорить, что я соавтор!»
23 ноя 2023 :
GENE SIMMONS: «Была бы возможность, я бы отбирал все телефоны на концертах»
20 ноя 2023 :
GENE SIMMONS забил на Х
20 сен 2023 :
GENE SIMMONS и новый ЕВ-бас
19 сен 2023 :
GENE SIMMONS воздал должное YOSHIKI
28 июл 2023 :
GENE SIMMONS: «Мы с PAUL'ом STANLEY поддерживаем удивительные отношения»
18 июл 2023 :
GENE SIMMONS об искусственном интеллекте в музыке: «Нужны определённые правила»
13 июл 2023 :
GENE SIMMONS — о настоящей любви: «К своему стыду, я никогда не признавался себе в этом»
12 апр 2023 :
GENE SIMMONS пожертвовал 250 000$
24 мар 2023 :
GENE SIMMONS продал дом
20 мар 2023 :
GENE SIMMONS считает, что Джо Байден не подходит на роль президента
22 янв 2023 :
GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл»
6 янв 2023 :
GENE SIMMONS о списке лучших вокалистов: «Да мне п...»
12 дек 2022 :
GENE SIMMONS: «Крипту не скидывал»
30 ноя 2022 :
GENE SIMMONS был рад, что Трамп был избран президентом
22 ноя 2022 :
GENE SIMMONS сбросил миллион
15 ноя 2022 :
GENE SIMMONS очистился
25 окт 2022 :
GENE SIMMONS: «Канье, ну скушай лекарство, всем же лучше будет!»
20 окт 2022 :
GENE SIMMONS — о проявлении антисемитизма
15 окт 2022 :
GENE SIMMONS: «Если есть загробная жизнь, то есть ли там комары?»
21 сен 2022 :
GENE SIMMONS: «У меня нет друзей»
9 сен 2022 :
GENE SIMMONS продал миллион бутылок
30 авг 2022 :
GENE SIMMONS отпраздновал день рождения на сцене
17 авг 2022 :
GENE SIMMONS отказался танцевать
2 июл 2022 :
GENE SIMMONS скинул ещё
30 июн 2022 :
GENE SIMMONS: «ACE FREHLEY и PETER CRISS не смогут отыграть концерт с KISS»
1 июн 2022 :
GENE SIMMONS — о жизни после KISS и состоянии рока
30 май 2022 :
GENE SIMMONS: «Американцы помешаны на звёздах»
3 май 2022 :
GENE SIMMONS: «Вакцина может предотвратить то, что вам придётся лежать в больнице и держать трубку в заднице. Хотя некоторым это нравится»
26 апр 2022 :
GENE SIMMONS и DAVID DRAIMAN о покупке Твиттера Илоном Маском
23 мар 2022 :
GENE SIMMONS: «Нет расизму! В Америке»
5 мар 2022 :
GENE SIMMONS: «Канье немного того...»
2 фев 2022 :
GENE SIMMONS поддержал Бритни Спирс
18 янв 2022 :
GENE SIMMONS — о Стэне Ли
12 янв 2022 :
В гостях у GENE'a SIMMONS'a
4 янв 2022 :
GENE SIMMONS об установках на 2022
13 дек 2021 :
GENE SIMMONS снизил цену на дом
23 ноя 2021 :
Менеджер KISS — о словах GENE'a SIMMONS'a про David'a Lee Roth'a
17 ноя 2021 :
ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины — враги
17 ноя 2021 :
GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!»
29 окт 2021 :
GENE SIMMONS купил дом. Опять!
23 окт 2021 :
GENE SIMMONS рассказал, почему продает дом через 4 месяца
22 окт 2021 :
GENE SIMMONS продаёт дом
27 сен 2021 :
GENE SIMMONS продал особняк
15 сен 2021 :
GENE SIMMONS был шокирован, подхватив COVID
7 сен 2021 :
GENE SIMMONS заявил, что фанаты убили музыкальный бизнес
6 сен 2021 :
GENE SIMMONS критикует политиков Флориды и Техаса
3 сен 2021 :
GENE SIMMONS: «Я в порядке!»
29 авг 2021 :
GENE SIMMONS о состоянии здоровья PAUL STANLEY
29 авг 2021 :
GENE SIMMONS извинился перед DAVID'ом LEE ROTH'ом
17 авг 2021 :
GENE SIMMONS не знает, что случилось с DAVID LEE ROTH
16 авг 2021 :
GENE SIMMONS — о президентстве Трампа: «Такого я себе не представлял»
12 авг 2021 :
GENE SIMMONS: «Хотел бы, чтобы все приняли дозу!»
11 июл 2021 :
GENE SIMMONS заявил, что бывшие участники KISS принимают плохие решения в жизни
20 июн 2021 :
GENE SIMMONS встретился с членами конгресса
13 июн 2021 :
GENE SIMMONS отреагировал на просьбу политика изменить орбиту Луны
7 июн 2021 :
GENE SIMMONS купил дом
23 май 2021 :
GENE SIMMONS недоволен, что IRON MAIDEN не попали в ЗСРнР
31 мар 2021 :
GENE SIMMONS — о переезде в Неваду
27 мар 2021 :
GENE SIMMONS сражён документалкой Билли Айлиш
26 мар 2021 :
GENE SIMMONS купил дом
24 мар 2021 :
GENE SIMMONS: «Маски нацепили и вперде!»
15 мар 2021 :
GENE SIMMONS продает дом. Но дороже
13 мар 2021 :
GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв»
9 фев 2021 :
GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки»
5 фев 2021 :
GENE SIMMONS: «Расистских хулиганов нужно штрафовать!»
30 янв 2021 :
GENE SIMMONS — о том, что выборы были честными
27 янв 2021 :
GENE SIMMONS: «Наркотики и алко не работают!»
21 янв 2021 :
Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»
4 янв 2021 :
GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»
16 дек 2020 :
GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»
12 дек 2020 :
GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»
20 ноя 2020 :
GENE SIMMONS защищает губернаторов
23 окт 2020 :
GENE SIMMONS бежит от налогов
7 окт 2020 :
GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски
30 сен 2020 :
GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело
2 сен 2020 :
GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска
22 июл 2020 :
GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях
8 май 2020 :
GENE SIMMONS о цифрах пандемии
13 апр 2020 :
GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»
7 апр 2020 :
GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»
3 окт 2019 :
GENE SIMMONS перенёс операцию на почках
27 авг 2019 :
GENE SIMMONS отметил 70-летие
29 апр 2019 :
Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск
25 апр 2019 :
VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»
20 фев 2019 :
GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»
17 янв 2019 :
GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»
6 янв 2019 :
GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов
7 дек 2018 :
GENE SIMMONS скорбит по матери
3 сен 2018 :
ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS
21 авг 2018 :
GENE SIMMONS об Арете Франклин
31 июл 2018 :
GENE SIMMONS выпускает книгу
5 июн 2018 :
Видео с выступления GENE SIMMONS
5 июн 2018 :
PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго
15 апр 2018 :
VINNIE VINCENT присоединился на сцене к GENE SIMMONS
4 апр 2018 :
PAUL STANLEY «хочет найти время на то, чтобы выступить с Simmons'ом»
4 апр 2018 :
GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления»
26 мар 2018 :
PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS
21 мар 2018 :
GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником
1 фев 2018 :
ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS
25 янв 2018 :
GENE SIMMONS исполнил классику KISS
27 ноя 2017 :
GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом
27 ноя 2017 :
GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте
10 ноя 2017 :
Рассказ о бокс-сете GENE SIMMONS
17 окт 2017 :
Фрагмент нового релиза GENE SIMMONS
29 сен 2017 :
GENE SIMMONS: «Да можно хоть чёрта лысого запатентовать!»
20 сен 2017 :
GENE SIMMONS: «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите»
13 сен 2017 :
GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично
10 сен 2017 :
В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN
5 сен 2017 :
GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета
21 авг 2017 :
GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»
30 июл 2017 :
PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a
6 июл 2017 :
SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»
29 июн 2017 :
Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а
26 июн 2017 :
VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»
22 июн 2017 :
GENE SIMMONS сдал назад
19 июн 2017 :
GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»
19 июн 2017 :
Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS
19 июн 2017 :
NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»
19 июн 2017 :
GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»
6 июн 2017 :
Видео с выступления GENE SIMMONS
11 май 2017 :
GENE SIMMONS выпускает новую книгу
16 апр 2017 :
GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает
11 апр 2017 :
GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
20 мар 2017 :
GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
7 мар 2017 :
Видео с выступления GENE SIMMONS
17 фев 2017 :
GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
6 окт 2016 :
GENE SIMMONS о Дональде Трампе
5 сен 2016 :
GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»
20 июл 2016 :
GENE SIMMONS о мобильниках на концертах
4 июн 2016 :
GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам
20 май 2016 :
GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе
20 май 2016 :
GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»
12 май 2016 :
Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY
11 май 2016 :
GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе
11 май 2016 :
GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"
30 апр 2016 :
Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом
27 апр 2016 :
GENE SIMMONS почтил память Принса
16 апр 2016 :
GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе
10 апр 2016 :
GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.
9 апр 2016 :
Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа
31 мар 2016 :
GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа
21 мар 2016 :
TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y
18 мар 2016 :
GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»
14 мар 2016 :
PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар
16 фев 2016 :
"The Demon" от GENE'a SIMMONS'a
18 окт 2015 :
GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв
22 авг 2015 :
GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD
5 ноя 2014 :
GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов
23 окт 2014 :
GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»
22 окт 2014 :
GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
18 авг 2014 :
GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова
16 мар 2009 :
GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS
12 мар 2009 :
Новый бокс-сет от GENE SIMMONS
15 апр 2008 :
GENE SIMMONS снимется в японском кино
сегодня
GENE SIMMONS: «Артисты на радио бесправнее рабов»
GENE SIMMONS девятого декабря выступил на слушаниях по American Music Fairness Act (S.326/H.R.861) — видео полной речи доступно ниже. В частности, в ней Gene сказал:
«Спасибо вам, господин председатель. Я был рад видеть многих из вас в это воскресенье, когда президент Трамп чествовал нашу малоизвестную группу KISS в Кеннеди-центре. Я с гордостью могу сказать, что впервые встретился с президентом Трампом за много лет до того, как он занялся политикой. И я рад напомнить всем присутствующим в этом зале, что наш президент Трамп подписал Закон о модернизации музыки в 2018 году. Этот законопроект обновил систему защиты авторских прав в цифровую эпоху.
Мир меняется. Мы должны опережать события, и законодатели должны быть информированы обо всех этих вещах, потому что, давайте посмотрим правде в глаза, вы делаете работу за людей. Мы избираем вас, и мы надеемся и ожидаем, что вы выполните волю народа.
Я благодарен президенту Трампу за его лидерство в вопросах, важных для наших артистов в прошлом, настоящем и будущем.
Я здесь, чтобы любезно попросить всех вас, как республиканцев, так и демократов, помочь нам исправить ситуацию — несправедливость, давайте называть вещи своими именами, несправедливость, которая продолжается уже много-много десятилетий. Я собираюсь сказать вам, что я имею в виду.
Бинг Кросби записал, пожалуй, одну из величайших песен всех времен — "White Christmas". Что может быть более американским, чем эта песня? Автор — Ирвинг Берлин. Она звучала на радио, AM и FM-радио, позже на FM-радио, а первоначально на AM-радио миллионы раз. Каждое Рождество мы и весь мир слушаем "I'm dreaming of a white Christmas". Это песня Америки. Все получили деньги — радиостанция продала рекламу, сантехник, починивший водопровод, получил зарплату, диск-жокей получил зарплату. Единственным человеком, которому так и не заплатили за эфир, был Бинг Кросби, что удивительно.
Я хочу поговорить о том, почему это называется "Американская музыка" — на этом нужно остановиться — Закон о справедливости в американской музыке. Да, это закон о справедливости, потому что сейчас справедливости нет, но это американская музыка. Америка. Насколько я помню, Зимбабве не подарила миру никакой музыки. Я не могу спеть вам французскую песню, и никто другой. Этой планетой правит музыка Америки. Элвис [Пресли], детка, король. Элвис, который спел сотни и сотни песен, и я встретил этого джентльмена, когда он был жив, и, к сожалению, Элвис так и не получил ни пенни за все те миллионы раз, когда его музыка звучала по всему миру. Если вы отправитесь в Африку… ты слышишь эту музыку. Это наш эмиссар. Это значительнее, круче и лучше, чем любой министр иностранных дел, который выступает в этом качестве. Американская культура распространяется вместе с нашей музыкой, с нашей поп-культурой. Элвис никогда не получал за это ни пенни.
Этот законопроект, когда он будет принят, потому что слово "если" предназначено для неудачников… Мы собираемся принять этот законопроект. Он двухпартийный. Вы будете исполнять волю народа, потому что 70% жителей Соединенных Штатов Америки в ходе недавнего опроса заявили: "Мы хотим, чтобы эта несправедливость была устранена сейчас, раз и навсегда". Приблизиться к финишной черте не получится… Мы говорим только об AM и FM-радио и платим Фрэнку Синатре, Элвису Пресли, Уитни Хьюстон, Селин Дион, даже моему новому лучшему другу Джорджу Стрейту, который является одним из лауреатов премии Кеннеди и гордится этим. Я подошел к Джорджу, и мы заговорили о семье: "Откуда ты?" — "Я из Техаса", — и я сказал: "Я из Израиля. То же самое и с планетой Земля". И мы начали разговаривать, обмениваться мнениями, и я сказал ему: "Джордж, знаешь ли ты, что одна из твоих самых популярных песен "Amarillo [By Morning]", которую транслировали по AM и FM-радио сотни тысяч раз, ты знаешь, что никогда не получал хоть пенни за какую-нибудь из этих трансляций?' Он огляделся и спросил: "Что вы имеете в виду?" Потому что он поет песни других людей. "Что вы имеете в виду?" Он повернулся к своим помощникам. "Нет, это правда". Как вы можете это доказать?
Как мы смеем уступать России, стране, которой якобы правит деспот, когда они лучше платят нашему королю рок-н-ролла, а мы будем стоять в стороне и не платить сегодняшним артистам и будущим артистам, потому что, давайте посмотрим правде в глаза, наши дети — это завтрашний день, это звезды. Они будут карабкаться и пробиваться к вершине с боем, а это действительно непросто. И как только ты достигнешь вершины Олимпа, которая находится в центре Америки, детка, не обманывай себя, это не в Греции. Это страна возможностей, где возможно величие… Когда ты усердно работаешь и достигаешь вершины, что у тебя есть? Зипперони. Это не по-американски. Если ты против этого законопроекта, ты не американец. Вы не можете допустить, чтобы эта несправедливость продолжалась.
Это выглядит как небольшая проблема. Идут войны и все такое, но нашими эмиссарами в мире являются Элвис и Фрэнк Синатра. А потом, когда они узнают, что мы неправильно обращаемся с нашими звездами, другими словами, хуже, чем с рабами… Рабы получали еду и воду. Элвис, Бинг Кросби и Синатра ничего не получили за свое выступление. Вы должны изменить это сейчас ради наших детей и детей наших детей, и я знаю, что вы это сделаете. Президент подпишет это, как только все вы, ребята, со всем уважением, возьмете себя в руки и доведете это до всеобщего сведения. Давайте поступим правильно. Боже, Благослови Америку!»
Еще полезно было бы устроить показательный, выборочный тотальный блэкаут особо ретивых страдальцев за справедливость. Тех же Кисс, например. Лет на 10, ни одного эфира, полная, абсолютная зачистка.
Как бы не случилось так, что Хаимчик первый прибежит и начнет скулить "не могу продать ни одной вафельницы, про меня все забыли, включите рабскую ротацию, я готов доплачивать!"