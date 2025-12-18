сегодня



GENE SIMMONS: «Артисты на радио бесправнее рабов»



GENE SIMMONS девятого декабря выступил на слушаниях по American Music Fairness Act (S.326/H.R.861) — видео полной речи доступно ниже. В частности, в ней Gene сказал:



«Спасибо вам, господин председатель. Я был рад видеть многих из вас в это воскресенье, когда президент Трамп чествовал нашу малоизвестную группу KISS в Кеннеди-центре. Я с гордостью могу сказать, что впервые встретился с президентом Трампом за много лет до того, как он занялся политикой. И я рад напомнить всем присутствующим в этом зале, что наш президент Трамп подписал Закон о модернизации музыки в 2018 году. Этот законопроект обновил систему защиты авторских прав в цифровую эпоху.



Мир меняется. Мы должны опережать события, и законодатели должны быть информированы обо всех этих вещах, потому что, давайте посмотрим правде в глаза, вы делаете работу за людей. Мы избираем вас, и мы надеемся и ожидаем, что вы выполните волю народа.



Я благодарен президенту Трампу за его лидерство в вопросах, важных для наших артистов в прошлом, настоящем и будущем.



Я здесь, чтобы любезно попросить всех вас, как республиканцев, так и демократов, помочь нам исправить ситуацию — несправедливость, давайте называть вещи своими именами, несправедливость, которая продолжается уже много-много десятилетий. Я собираюсь сказать вам, что я имею в виду.



Бинг Кросби записал, пожалуй, одну из величайших песен всех времен — "White Christmas". Что может быть более американским, чем эта песня? Автор — Ирвинг Берлин. Она звучала на радио, AM и FM-радио, позже на FM-радио, а первоначально на AM-радио миллионы раз. Каждое Рождество мы и весь мир слушаем "I'm dreaming of a white Christmas". Это песня Америки. Все получили деньги — радиостанция продала рекламу, сантехник, починивший водопровод, получил зарплату, диск-жокей получил зарплату. Единственным человеком, которому так и не заплатили за эфир, был Бинг Кросби, что удивительно.



Я хочу поговорить о том, почему это называется "Американская музыка" — на этом нужно остановиться — Закон о справедливости в американской музыке. Да, это закон о справедливости, потому что сейчас справедливости нет, но это американская музыка. Америка. Насколько я помню, Зимбабве не подарила миру никакой музыки. Я не могу спеть вам французскую песню, и никто другой. Этой планетой правит музыка Америки. Элвис [Пресли], детка, король. Элвис, который спел сотни и сотни песен, и я встретил этого джентльмена, когда он был жив, и, к сожалению, Элвис так и не получил ни пенни за все те миллионы раз, когда его музыка звучала по всему миру. Если вы отправитесь в Африку… ты слышишь эту музыку. Это наш эмиссар. Это значительнее, круче и лучше, чем любой министр иностранных дел, который выступает в этом качестве. Американская культура распространяется вместе с нашей музыкой, с нашей поп-культурой. Элвис никогда не получал за это ни пенни.



Этот законопроект, когда он будет принят, потому что слово "если" предназначено для неудачников… Мы собираемся принять этот законопроект. Он двухпартийный. Вы будете исполнять волю народа, потому что 70% жителей Соединенных Штатов Америки в ходе недавнего опроса заявили: "Мы хотим, чтобы эта несправедливость была устранена сейчас, раз и навсегда". Приблизиться к финишной черте не получится… Мы говорим только об AM и FM-радио и платим Фрэнку Синатре, Элвису Пресли, Уитни Хьюстон, Селин Дион, даже моему новому лучшему другу Джорджу Стрейту, который является одним из лауреатов премии Кеннеди и гордится этим. Я подошел к Джорджу, и мы заговорили о семье: "Откуда ты?" — "Я из Техаса", — и я сказал: "Я из Израиля. То же самое и с планетой Земля". И мы начали разговаривать, обмениваться мнениями, и я сказал ему: "Джордж, знаешь ли ты, что одна из твоих самых популярных песен "Amarillo [By Morning]", которую транслировали по AM и FM-радио сотни тысяч раз, ты знаешь, что никогда не получал хоть пенни за какую-нибудь из этих трансляций?' Он огляделся и спросил: "Что вы имеете в виду?" Потому что он поет песни других людей. "Что вы имеете в виду?" Он повернулся к своим помощникам. "Нет, это правда". Как вы можете это доказать?



Как мы смеем уступать России, стране, которой якобы правит деспот, когда они лучше платят нашему королю рок-н-ролла, а мы будем стоять в стороне и не платить сегодняшним артистам и будущим артистам, потому что, давайте посмотрим правде в глаза, наши дети — это завтрашний день, это звезды. Они будут карабкаться и пробиваться к вершине с боем, а это действительно непросто. И как только ты достигнешь вершины Олимпа, которая находится в центре Америки, детка, не обманывай себя, это не в Греции. Это страна возможностей, где возможно величие… Когда ты усердно работаешь и достигаешь вершины, что у тебя есть? Зипперони. Это не по-американски. Если ты против этого законопроекта, ты не американец. Вы не можете допустить, чтобы эта несправедливость продолжалась.



Это выглядит как небольшая проблема. Идут войны и все такое, но нашими эмиссарами в мире являются Элвис и Фрэнк Синатра. А потом, когда они узнают, что мы неправильно обращаемся с нашими звездами, другими словами, хуже, чем с рабами… Рабы получали еду и воду. Элвис, Бинг Кросби и Синатра ничего не получили за свое выступление. Вы должны изменить это сейчас ради наших детей и детей наших детей, и я знаю, что вы это сделаете. Президент подпишет это, как только все вы, ребята, со всем уважением, возьмете себя в руки и доведете это до всеобщего сведения. Давайте поступим правильно. Боже, Благослови Америку!»







