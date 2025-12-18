Arts
Новости
*

Gene Simmons

*



18 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Артисты на радио бесправнее рабов»

16 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «ИИ вызывает беспокойство, если его не регулировать»

14 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Я всегда верил, что мы получим эту награду!»

8 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS за достойную оплату с радио!

7 ноя 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Люблю я пироженки и шоколадки!»

10 окт 2025 : 		 GENE SIMMONS попал в аварию

26 авг 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Моих денег хватит на два-три поколения»

30 июн 2025 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS BAND

7 июн 2025 : 		 GENE SIMMONS: 'THE BEATLES превзошли всё, что было в музыке за 200 лет»

19 май 2025 : 		 Видео полного выступления GENE SIMMONS BAND

7 май 2025 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS BAND

5 май 2025 : 		 GENE SIMMONS отыграл первое шоу в 2025

29 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS о высокой цене за встречу с ним: «Нужна страховка на все случаи жизни»

20 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS о названии второго альбома

13 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Мне жаль, что ACE FREHLEY и PETER CRISS не могут насладиться плодами своего творчества»

21 мар 2025 : 		 GENE SIMMONS дошел до прогноза погоды

10 мар 2025 : 		 Стань роуди GENE SIMMONS

11 фев 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Рок не в моде»

24 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о Рейгане

21 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о выступлениях сольно

3 дек 2024 : 		 Новое видео GENE SIMMONS

2 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS о критике в свой адрес

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS подвергся критике за визит в Танцы со Звездами

30 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?»

23 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля
сегодня

GENE SIMMONS: «Артисты на радио бесправнее рабов»



GENE SIMMONS девятого декабря выступил на слушаниях по American Music Fairness Act (S.326/H.R.861) — видео полной речи доступно ниже. В частности, в ней Gene сказал:

«Спасибо вам, господин председатель. Я был рад видеть многих из вас в это воскресенье, когда президент Трамп чествовал нашу малоизвестную группу KISS в Кеннеди-центре. Я с гордостью могу сказать, что впервые встретился с президентом Трампом за много лет до того, как он занялся политикой. И я рад напомнить всем присутствующим в этом зале, что наш президент Трамп подписал Закон о модернизации музыки в 2018 году. Этот законопроект обновил систему защиты авторских прав в цифровую эпоху.

Мир меняется. Мы должны опережать события, и законодатели должны быть информированы обо всех этих вещах, потому что, давайте посмотрим правде в глаза, вы делаете работу за людей. Мы избираем вас, и мы надеемся и ожидаем, что вы выполните волю народа.

Я благодарен президенту Трампу за его лидерство в вопросах, важных для наших артистов в прошлом, настоящем и будущем.

Я здесь, чтобы любезно попросить всех вас, как республиканцев, так и демократов, помочь нам исправить ситуацию — несправедливость, давайте называть вещи своими именами, несправедливость, которая продолжается уже много-много десятилетий. Я собираюсь сказать вам, что я имею в виду.

Бинг Кросби записал, пожалуй, одну из величайших песен всех времен — "White Christmas". Что может быть более американским, чем эта песня? Автор — Ирвинг Берлин. Она звучала на радио, AM и FM-радио, позже на FM-радио, а первоначально на AM-радио миллионы раз. Каждое Рождество мы и весь мир слушаем "I'm dreaming of a white Christmas". Это песня Америки. Все получили деньги — радиостанция продала рекламу, сантехник, починивший водопровод, получил зарплату, диск-жокей получил зарплату. Единственным человеком, которому так и не заплатили за эфир, был Бинг Кросби, что удивительно.

Я хочу поговорить о том, почему это называется "Американская музыка" — на этом нужно остановиться — Закон о справедливости в американской музыке. Да, это закон о справедливости, потому что сейчас справедливости нет, но это американская музыка. Америка. Насколько я помню, Зимбабве не подарила миру никакой музыки. Я не могу спеть вам французскую песню, и никто другой. Этой планетой правит музыка Америки. Элвис [Пресли], детка, король. Элвис, который спел сотни и сотни песен, и я встретил этого джентльмена, когда он был жив, и, к сожалению, Элвис так и не получил ни пенни за все те миллионы раз, когда его музыка звучала по всему миру. Если вы отправитесь в Африку… ты слышишь эту музыку. Это наш эмиссар. Это значительнее, круче и лучше, чем любой министр иностранных дел, который выступает в этом качестве. Американская культура распространяется вместе с нашей музыкой, с нашей поп-культурой. Элвис никогда не получал за это ни пенни.

Этот законопроект, когда он будет принят, потому что слово "если" предназначено для неудачников… Мы собираемся принять этот законопроект. Он двухпартийный. Вы будете исполнять волю народа, потому что 70% жителей Соединенных Штатов Америки в ходе недавнего опроса заявили: "Мы хотим, чтобы эта несправедливость была устранена сейчас, раз и навсегда". Приблизиться к финишной черте не получится… Мы говорим только об AM и FM-радио и платим Фрэнку Синатре, Элвису Пресли, Уитни Хьюстон, Селин Дион, даже моему новому лучшему другу Джорджу Стрейту, который является одним из лауреатов премии Кеннеди и гордится этим. Я подошел к Джорджу, и мы заговорили о семье: "Откуда ты?" — "Я из Техаса", — и я сказал: "Я из Израиля. То же самое и с планетой Земля". И мы начали разговаривать, обмениваться мнениями, и я сказал ему: "Джордж, знаешь ли ты, что одна из твоих самых популярных песен "Amarillo [By Morning]", которую транслировали по AM и FM-радио сотни тысяч раз, ты знаешь, что никогда не получал хоть пенни за какую-нибудь из этих трансляций?' Он огляделся и спросил: "Что вы имеете в виду?" Потому что он поет песни других людей. "Что вы имеете в виду?" Он повернулся к своим помощникам. "Нет, это правда". Как вы можете это доказать?

Как мы смеем уступать России, стране, которой якобы правит деспот, когда они лучше платят нашему королю рок-н-ролла, а мы будем стоять в стороне и не платить сегодняшним артистам и будущим артистам, потому что, давайте посмотрим правде в глаза, наши дети — это завтрашний день, это звезды. Они будут карабкаться и пробиваться к вершине с боем, а это действительно непросто. И как только ты достигнешь вершины Олимпа, которая находится в центре Америки, детка, не обманывай себя, это не в Греции. Это страна возможностей, где возможно величие… Когда ты усердно работаешь и достигаешь вершины, что у тебя есть? Зипперони. Это не по-американски. Если ты против этого законопроекта, ты не американец. Вы не можете допустить, чтобы эта несправедливость продолжалась.

Это выглядит как небольшая проблема. Идут войны и все такое, но нашими эмиссарами в мире являются Элвис и Фрэнк Синатра. А потом, когда они узнают, что мы неправильно обращаемся с нашими звездами, другими словами, хуже, чем с рабами… Рабы получали еду и воду. Элвис, Бинг Кросби и Синатра ничего не получили за свое выступление. Вы должны изменить это сейчас ради наших детей и детей наших детей, и я знаю, что вы это сделаете. Президент подпишет это, как только все вы, ребята, со всем уважением, возьмете себя в руки и доведете это до всеобщего сведения. Давайте поступим правильно. Боже, Благослови Америку!»




18 дек 2025
Rutger
Это как повернуть. Радиодельцы могли бы задаться целью и провести серьезное исследование, как регулярная "рабская" ротация влияет на покупку носителей и побочных продуктов (мерча, сувениров и т.п.), на кассу концертов тех, кто их еще дает, а также на вовлечение новых, подрастающих меломанов, которые, в свою очередь, тоже начинают заносить реальные деньги на счета музыкантов и их наследников. Факты, цифры, статистика.
Еще полезно было бы устроить показательный, выборочный тотальный блэкаут особо ретивых страдальцев за справедливость. Тех же Кисс, например. Лет на 10, ни одного эфира, полная, абсолютная зачистка.
Как бы не случилось так, что Хаимчик первый прибежит и начнет скулить "не могу продать ни одной вафельницы, про меня все забыли, включите рабскую ротацию, я готов доплачивать!"
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
